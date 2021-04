Heidelberg. (RNZ/rl) Seit rund einem Jahr gibt es die neue Radachse als schnelle Radverbindung von Altstadt und Hauptbahnhof am Adenauerplatz. Wegen eines Materialfehlers muss nun die Asphaltdeckschicht im Zuge von Gewährleistungsarbeiten erneuert werden. Das teilte die Stadt Heidelberg am Dienstag mit.

Dabei handle es sich um den gleichen Materialfehler, der auch am Kreuzungsausbau Speyerer Straße und "Im Mörgelgewann" an der Großsporthalle aufgetreten war: Hier stellte sich bei einer Prüfung heraus, dass die neue Deckschicht begann, sich vom Untergrund abzulösen. Schuld daran sind winzige, nicht-sichtbare Bestandteile im Asphalt, die zu viel Regenwasser aufnehmen und den Belag zum Aufplatzen bringen. Bei den Bauarbeiten war der Materialfehler für die beauftragte Baufirma nicht feststellbar, teilte die Stadt mit. Zusätzliche Kosten entstünden der Stadt durch die Nachbesserung nicht.

Anders als an der Speyerer Straße seien an der Radachse Adenauerplatz keine größeren Schäden an der Deckschicht aufgetreten. Die Arbeiten solle kommenden Freitag, 16. April, starten und soll fast ausschließlich an den Wochenenden stattfinden. Einzig in der letzten Bauphase ab Anfang Mai, wenn die Baustelle in den Einmündungsbereich der Kreuzung Sofienstraße wandert, soll auch wochentags gearbeitet werden. Am 12. Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Verkehrsführung

Während der Arbeiten soll an den Wochenenden wechselweise nur ein Fahrstreifen im Bereich der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage und Sofienstraße befahrbar sein. Je nach Baufortschritt ist dann zunächst das Geradeausfahren in Richtung Hauptbahnhof, später das Rechtsabbiegen in die Sofienstraße oder das Linksabbiegen und Umrunden des Adenauerplatzes nicht möglich.

Eine Umleitung für den Autoverkehr rund um den Bismarckplatz wird ausgeschildert. Auch der Radverkehr wird über Nadlerstraße, Plöck, Kleine Plöck und Rohrbacher Straße umgeleitet. Fußgänger werden innerhalb der Baustelle umgeleitet. Es müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, teilte die Stadt mit.