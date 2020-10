Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Eine Rangelei mit einem Kaufhaus-Detektiv ging für einen Ladendieb glimpflich aus. Richterin Walburga Englert-Biedert verurteilte den 32-Jährigen am Dienstag am Amtsgericht zu einer Haftstrafe von neun Monaten auf Bewährung. Erinnerungslücken und ein kompliziertes Versteck für das Diebesgut bewahrten ihn davor, wegen räuberischen Diebstahls verurteilt zu werden – einer Tat mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr.

Ende Juli war der Mann in den Kaufland-Supermarkt an der Kurfürsten-Anlage in Bergheim gegangen, hatte sich einen Rucksack gegriffen, das Etikett entfernt und darin zwei Whiskey-Flaschen deponiert. Zwei Parfümflakons steckte er ohne Verpackung in seine Socken. Dem Kaufhaus-Detektiv fiel das Treiben des Mannes durch die Videoüberwachung auf.

Im Kassenbereich trafen Detektiv und Dieb dann aufeinander. Vor Gericht konnte nicht mehr geklärt werden, was dort genau geschah. Der Detektiv habe sich von hinten auf ihn gestürzt und zu Boden gebracht, behauptete der Angeklagte, er habe dann nur versucht, ihn wegzuschieben. Ganz anders schilderte es der Supermarktmitarbeiter: Er habe sich ausgewiesen, der Angeklagte habe ihn vor die Brust geschlagen. Im Gerangel sei der Angeklagte unter ihm gelandet.

Den Rucksack mit den Whiskeyflaschen habe der Mann da nicht mehr getragen. Wo der geblieben war, konnte der Detektiv in der Verhandlung nicht sagen. Der Angeklagte hatte gesagt, er habe ihn schon lange vorher abgestellt und wollte gar nichts klauen. Die Parfümflaschen in den Socken habe er schlicht vergessen gehabt.

Die Frage, die das Gericht klären musste: Hat der Dieb "nur" Gewalt angewandt, um flüchten zu können? Oder wurde er rabiat, um das Diebesgut zu behalten? Denn zum Dieb war er auf jeden Fall geworden, als er die Whiskey-Flaschen in den Rucksack und die Parfüms in seine Socken steckte. Doch war es ein räuberischer Diebstahl – oder nur ein Diebstahl und eine gesondert zu betrachtende Körperverletzung?

Richterin Englert-Biedert erklärte, dass die Entscheidung gar nicht so leicht sei: "Von Flensburg bis Bad Tölz gibt es da widersprüchliche Urteile." Sie entschied, den Mann nur wegen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung und Nötigung zu bestrafen. Warum? Weil man davon ausgehen müsse, dass der Angeklagte an der Kasse nur noch die Parfümflakons, den Rucksack aber nicht mehr bei sich hatte. Nun ist es aus rechtlicher Sicht so: Wenn Diebe sich ihrer Beute bei der Flucht nicht entledigen und überdies Gewalt anwenden, gilt das als Indiz, dass es ihnen dabei um die Sicherung der Beute geht. In diesem Fall aber sei es für den Angeklagten gar nicht so einfach gewesen, die Flaschen aus seinen Socken zu ziehen – selbst, wenn er gewollt hätte. Daher sah Englert-Biedert – im Zweifel für den Angeklagten – von einer Verurteilung wegen räuberischen Diebstahls ab.