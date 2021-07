Heidelbegr (jola). Einen Freund soll er ausgeraubt, einen anderen geschlagen und auch seiner Freundin Gewalt angetan haben. Die Tatwaffe: sein Teleskopschlagstock. Den hatte Marco C. eigentlich immer in seiner Umhängetasche, wenn er das Haus verließ. Jetzt liegt das Teil bei der Polizei – und der 35-Jährige, der eigentlich anders heißt, sitzt im Gefängnis.

Sein Prozess am Heidelberger Landgericht wegen besonders schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung hat am Mittwoch begonnen. Marco C. gibt vieles zu: Dass er dem Freund Geld abgenommen und dass er den anderen mit seinem Schlagstock verletzt habe. Die Waffe will er bei dem mutmaßlichen Raub aber nicht eingesetzt haben – und auch seiner Freundin habe er nichts angetan: "Ich habe sie nie geschlagen." Auf der Anklagebank sitzt auch noch ein 23-Jähriger, der bei dem mutmaßlichen Raub dabei gewesen sein soll. Auch er ist geständig. Am ersten Verhandlungstag sprach Marco C. über die Hintergründe der Taten.

Immer wieder habe sein Freund sich Geld geliehen, "immer 20, 30 Euro, aber es hat sich dann geläppert", erklärt Marco C. das Motiv für den mutmaßlichen Raub. Der Freund habe das für Essen gebraucht, eigenes Geld habe er schon lange nicht mehr gehabt: "Er hatte viele Schulden im Kreis wegen seines Drogenkonsums." Dann seien nochmal 150 Euro dazugekommen, weil dieser Freund unbedingt nach Rumänien wollte, um dem ehemaligen Partner seiner Freundin einen Besuch abzustatten. "Ich habe vermutet, dass er das Geld für was anderes ausgegeben hat", so Marco C. Und deshalb wollte er sein Geld zurück. Als der Freund ihm dann versprach, rund 400 Euro vorbeizubringen, und sich dann nicht mehr meldete, zog Marco C. mit dem Kumpel los, der neben ihm auf der Anklagebank sitzt, um sich das Geld zu holen.

Beim verschuldeten Freund angekommen, habe der nicht geöffnet, so Marco C. Sein Kumpel habe dann sowohl die Eingangstür des Hauses als auch die Wohnungstür aufgetreten. Als sie dann auf den alkoholisierten Schuldner gestoßen seien, habe man kurz gesprochen, der eben noch türeneintretende Kumpel habe "danebengestanden wie ein Stoppschild", erzählt Marco C. Er habe sich dann 410 Euro aus dem Schlafzimmerschrank geholt und dann seien sie gegangen: "Es war eine Sache von zwei Minuten."

Der andere Mann, der es laut Anklage mit Marco C.s Schlagstock zu tun bekam, war ein Nachbar des Angeklagten. Der 62-Jährige hatte zur Tatzeit viel Kontakt mit der Freundin von Marco C., mit der der Angeklagte zusammenwohnte. "Er war wie ein Opa für sie." In dieser Zeit sei aber immer wieder Unterwäsche verschwunden. Erst habe er seiner Freundin nicht geglaubt, erzählt Marco C. Doch bei einem Zechgelage ging er mit dem Nachbarn nach unten in dessen Wohnung, um Bier zu holen. Das habe immer ums Bett herum gestanden und als Marco C. darunter schaute, habe er die Unterwäsche seiner Freundin entdeckt. Er habe ihn konfrontiert, den Mann am Ohr gezogen, ihn mit seinem Teleskopschlagstock auf beide Hände und den Kopf geschlagen. Letzteres "aber nur leicht", so Marco C. Der alte Mann jedenfalls musste ins Krankenhaus und wurde operiert.

Bei der Vernehmung des 62-Jährigen zeigte sich jedoch, dass dessen Erinnerungsvermögen krankhaft geschädigt ist. So konnte er nicht viel zur Aufklärung leisten. Nächste Woche werden die Freundin des Angeklagten und das zweite Opfer vernommen. Die Urteilsverkündung ist für nächsten Donnerstag geplant.