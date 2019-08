Von Micha Hörnle

Es ist ja an sich ein gutes Zeichen für den geplanten Providenzgarten: Sowohl von der Stadtverwaltung als auch von der Evangelischen Kirche heißt es unisono: "Die Stadt Heidelberg und der Stadtkirchenbezirk Heidelberg befinden sich in konstruktiven Verhandlungen und haben in den vergangenen Monaten mehrere grundlegende Fragen abgearbeitet. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir keine Wasserstandsmeldungen abgeben, sondern erst mit einem konkreten Ergebnis an die Öffentlichkeit gehen wollen."

Die Einigkeit geht so weit, dass Stadt- und Kirchenvertreter exakt dieselben Worte verwenden. Das legt den Schluss nahe, dass ernsthaft verhandelt wird. Gerade scheinen beide Parteien in einer entscheidenden Phase zu sein. Nach allem, was man hört, könnte es nach der Sommerpause, möglicherweise schon im September, konkrete Ergebnisse geben.

Hintergrund 2,25 Millionen Spendenzusagen gibt es für den Providenzgarten Die Finanzierung eines künftigen Providenzgartens steht auf sicheren Beinen. Nicht nur, dass der Gemeinderat bei seinen Etatberatungen im Dezember erstmals Geld für die Anpachtung der Fläche in den Haushalt eingestellt hatte. Noch entscheidender ist, dass der Vorsitzende des Providenzgarten-Freundeskreises, [+] Lesen Sie mehr 2,25 Millionen Spendenzusagen gibt es für den Providenzgarten Die Finanzierung eines künftigen Providenzgartens steht auf sicheren Beinen. Nicht nur, dass der Gemeinderat bei seinen Etatberatungen im Dezember erstmals Geld für die Anpachtung der Fläche in den Haushalt eingestellt hatte. Noch entscheidender ist, dass der Vorsitzende des Providenzgarten-Freundeskreises, Klaus Hekking, 2,25 Millionen Euro an Spenden eingesammelt hat. Zwei Millionen sollen davon an die Stadt gegeben werden, um für zwei Jahrzehnte den Erbbauzins bezahlen zu können. Bisher ging man von einer Summe von 90.000 Euro pro Jahr (auf die Dauer von 99 Jahren) aus. Es sind nun wohl etwas weniger, wie Hekking berichtet - weil sich der Wert des Grundstücks, der sich nach der bebaubaren Fläche berechnet, etwas vermindert hat. Daher bliebe vielleicht auch etwas mehr Geld für die Neugestaltung des Areals. Bisher, so die Planung, hätten 225.000 Euro dafür bereitgestanden. Langfristig wird wohl die Stadt die Pflege des Gärtchens übernehmen, das tagsüber geöffnet sein soll. In der Nacht soll die Anlage aber - mit Rücksicht auf die Anwohner - abgeschlossen werden. Zum Schlüsseldienst hat sich das benachbarte Café Schafheutle bereit erklärt. (hö)

Das bestätigt auch Klaus Hekking, der im letzten Herbst eine Art Bürgerinitiative (oder vielmehr einen Freundeskreis) zum Erhalt der Grünfläche in der Altstadt gegründet hat: "Mein Eindruck ist, dass Stadt und Kirche gut vorankommen, ich bin äußerst zufrieden." Wahrscheinlich muss die Stadt über das Areal zwischen der Providenzkirche und dem Café Schafheutle einen Erbbauvertrag abschließen, denn die Kirche verkauft keine Grundstücke mehr. Im Moment geht es wohl um den Wert des Grundstückes, der sich daran bemisst, wie stark es bebaut werden könnte. Doch nun weiß man: Es bleibt unbebaut, die Hochschule für Kirchenmusik, die sich hier ansiedeln sollte, wird wohl eher in der Weststadt bleiben. Ein Neubau im Providenzgarten sei "nicht unser Wunsch", sagte damals Hochschulrektor Martin Mautner der RNZ. "Das war die Idee der Landeskirche. Wir haben kein vitales Interesse daran, ein anderes Gebäude zu beziehen."

Für die Altstadtgemeinde ist die Zukunft des baufälligen Gemeindehauses in der Karl-Ludwig-Straße wichtiger. Deswegen sollen auch, so Hekking, Gemeindehaus und Garten als Einheit betrachtet und auch gemeinsam geplant werden. Und da also nur auf den bisherigen Flächen gebaut wird, dürfte auch die Pacht für das Gesamtareal geringer als ursprünglich gedacht ausfallen.

Wahrscheinlich wird das neue Gemeindehaus höher als das heutige, also dreigeschossig, und passt sich so den Gebäuden in der Nachbarschaft an; bisher größtes Problem sind ausgerechnet die Eiben in der Karl-Ludwig-Straße, die im Moment noch dem geplanten Gebäude im Weg stehen. Prinzipiell ist daran gedacht, dass man direkt vom Gemeindehaus in den Garten gelangen kann.

Weil es keinen Sinn ergibt, vor dem Bau des neuen Gemeindehauses den Garten neu anzulegen, wird es noch eine Weile dauern, bis auch die Öffentlichkeit etwas von ihm hat. Hekking hofft, dass man mit dem Gemeindehaus "relativ schnell, vielleicht nächstes Jahr, anfangen" kann. Und bei einer Bauzeit von zwei Jahren fiele dann der Startschuss für den "Providenzpark" nicht vor 2022. Aber so lange will der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Heidelberger Gesundheits- und Bildungskonzerns SRH nicht warten: "Vielleicht fangen wir schon mal gegenüber, in der Friedrichstraße, an. Mit einem Pflegeschnitt gibt es eine erste Anmutung, wie das alles einmal aussehen kann."

Tatsächlich gibt es für den Garten schon erste Ideen: Die Mauer in der Landfriedstraße bleibt erhalten, sie steht unter Denkmalschutz. Und wie früher könnte es auch wieder einen Brunnen geben. Aber Genaueres will Hekking am liebsten in einem Wettbewerb klären: "Das sollte nicht handgestrickt sein. Der Providenzgarten ist eine städtebaulich sensible Ecke, die eine Anziehungskraft haben muss."