Von Denis Schnur

Heidelberg. In einer Woche sollte es eigentlich wieder so weit sein: Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) wollte für den 24. April wieder zum globalen Streik aufrufen und auch in Heidelberg mit mehreren Tausend Menschen demonstrieren. Wegen der Corona-Pandemie wird daraus jedoch nichts. Wie die Jugendlichen trotzdem protestieren wollen und welche Folgen Corona für das Klima hat, erklärt Anna Herrmann im RNZ-Interview. Die 17-jährige Schülerin ist eine der Sprecherinnen von Fridays for Future Heidelberg.

Frau Herrmann, in Heidelberg fahren ein Viertel weniger Autos, der Flugverkehr steht fast komplett still. Hat die Corona-Krise aus Klimasicht auch gute Seiten?

Klar ist das erst mal gut. Aber das sind ja alles nur kurzfristige Effekte. Außerdem gerät der Umweltschutz gerade in den Hintergrund. Deshalb ist das auf keinen Fall eine gute Krise, aus der wir Vorteile ziehen können.

Aber die Politik hat radikale Maßnahmen ergriffen, weil es die Wissenschaft empfohlen hat. Ist das nicht genau das, was FFF beim Klimaschutz fordert?

Doch. Auf die Wissenschaft zu hören, ist unsere Grundforderung. Und aktuell sieht man ja, dass das geht und die Politik auch radikale Maßnahmen ergreifen kann. Wenn die Gesellschaft solidarisch zusammensteht, kann man etwas erreichen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.

Andererseits mehren sich die Stimmen in Industrie und Politik, die Klimaschutzziele aufzuschieben – um die Wirtschaftskrise abzufedern.

Das lehnen wir klar ab. Die Klimakrise ist auch eine Krise – und die macht keine Corona-Pause. Im Gegenteil: Bei dem aktuellen Stillstand gibt es die einmalige Chance, die Wirtschaft neu zu strukturieren – indem man Konzerne fördert, die klimagerecht handeln. Die Klimaziele aufzuschieben, bringt gar nichts. Wir wollen ja nicht von einer Krise in die nächste. Das gilt auch für die Stadt Heidelberg.

Inwiefern?

Als Fridays for Future fordern wir die Stadt auf, auch in der Krise ihren 30-Punkte-Plan für den Klimaschutz nicht zu vergessen. Er ist noch genauso wichtig. Außerdem sollte auch die Stadt ihre Hilfen für Unternehmen davon abhängig machen, ob diese sich Klimarichtlinien gegeben haben und sie auch befolgen.

Sie haben es schon angesprochen: Corona nimmt FFF und dem Klimaschutz die Aufmerksamkeit. Wie gehen Sie damit um?

Es ist natürlich erst mal gerechtfertigt, dass die Menschen sich aktuell mit anderen Dingen beschäftigen. Aber wir versuchen trotzdem möglichst viel Aufmerksamkeit zu behalten – etwa durch den Netzstreik am nächsten Freitag oder Online-Seminare. Denn das Klima ist aktuell vielleicht nicht Thema Nummer eins. Aber es ist trotzdem extrem wichtig.

Was kann man sich denn unter einem "Netzstreik" vorstellen?

Zunächst mal wollen wir mit möglichst vielen Menschen Fotos von Demos oder mit Demo-Schildern unter dem Hashtag #NetzstreikfürsKlima in den Sozialen Medien posten – alles von zuhause. Außerdem rufen wir die Menschen dazu auf, Banner zu malen und aus dem Fenster zu hängen. Wir starten eine Kreide-Aktion und malen unsere Botschaften auf die Straßen. Und wir wollen mit "Beatbikes" durch die Stadt fahren und auf die Klima-Krise aufmerksam machen. Bei alldem halten wir uns natürlich an die Hygiene- und Abstandsregeln, um niemanden zu gefährden.

Außerdem wollen Sie ganz analog Plakate nach Berlin schicken?

Genau. Wir sammeln gerade Plakate zum Klimaschutz im Format 80 mal 60 Zentimeter, die wir dann nach Berlin schicken werden. Sie können bis heute Abend um 18 Uhr am Alnatura-Biomarkt in der Rohrbacher Straße abgegeben werden.

Glauben Sie , dass FFF mit den Aktionen ähnlich viele Menschen erreicht wie mit dem für Freitag geplanten Streiktag mit Großdemonstrationen?

Vielleicht ja, vielleicht nicht. Schwer zu sagen. Vielleicht erreichen wir ja auch andere und Menschen, die sonst keine Zeit gehabt hätten, sich zu beteiligen, malen jetzt ein Plakat oder Banner oder posten Fotos.

Fridays for Future ist auch Mitglied im Bündnis "Heidelberg solidarisch", das älteren Menschen Hilfe, etwa beim Einkaufen, anbietet. Welche Erfahrungen machen Sie da?

Natürlich versuchen wir gerade, Älteren zu helfen. Wir behandeln jede Krise als Krise. Als junge Gruppe sind wir weniger gefährdet und können deshalb viel tun. Gleichzeitig merken wir, dass wir vielleicht noch nicht das große Vertrauen bei den Älteren haben. Wir könnten viel mehr Menschen helfen, als sich bislang gemeldet haben.

Info: Die Initiative "Heidelberg solidarisch" erreicht man unter Telefon 06221 / 3218203. Mehr Infos unter www.heidelberg-solidarisch.de.