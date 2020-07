Heidelberg. (RNZ) Die Klima-Aktionsbündnisse von "Fridays for Future" und "Extinction Rebellion" haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an mehreren markanten Plätzen in Heidelberg Skulpturen und Denkmäler "verschönert" und an ihnen Transparente aufgehängt. Damit wollen sie laut eigener Aussage gegen die weltweite Klimapolitik protestieren.

Der Protest habe diesmal dort stattfinden sollen, wo man es sonst nicht erwarten würde, erklärt Studentin Katrin von "Extinction Rebellion". Die Klimakatastrophe sei Realität, und somit müsse man an ganz besonderen Stellen auf die brenzlige Lage aufmerksam machen. "Wir können nicht länger wegschauen, sondern müssen uns allen ins Bewusstsein rufen, dass es so nicht mehr länger weitergehen kann."

Geschmückt wurden unter anderem der Spaghettibrunnen auf dem Bismarckplatz und der Vater-Rhein-Brunnen im Schlossgarten. Zu den weiteren Protest-Schauplätzen zählten auch die Bunsenstatue vor dem Psychologischen Institut, das S-Printing Horse am Hauptbahnhof und die Madonna auf dem Kornmarkt.