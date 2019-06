Heidelberg. (bik) Heidelberg bleibt Spitze in Baden-Württemberg: Bis 2020 sollen im Stadtgebiet knapp 300 neue Kinderbetreuungsplätze eingerichtet werden. Die Versorgungsquote im Bereich der unter Dreijährigen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozentpunkte auf 54,9 Prozent. Im Kindergartenbereich gibt es mit 101,7 Prozent weiterhin eine Vollversorgung.

"Heidelberg ist die jüngste Stadt Deutschlands und wächst rasant", sagte Sozialbürgermeister Joachim Gerner im Jugendhilfeausschuss des Gemeinderates. Er lobte den fraktionsübergreifenden Konsens, in die Kinderbetreuung auf hohem Niveau zu investieren - im Doppelhaushalt 2019/2020 mehr als 180 Millionen Euro - und dadurch Familien die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben zu erleichtern.

Insgesamt 45 Träger bieten in 125 Einrichtungen Kinderbetreuung an. Der Ausbau von Kita-Plätzen soll - so hat es der Jugendhilfeausschuss beschlossen - vornehmlich mit Trägern geplant werden, die sich mit ihren Gebühren am städtischen Entgeltsystem orientieren. Sollte kein entsprechender Träger zu finden sein, will die Stadt selbst einspringen.

Erstmals seit Jahren zeigen die Einwohnermeldedaten vom März 2019 keine steigenden Kinderzahlen im Bereich der unter Dreijährigen an. "Die Bevölkerungsprognose für Heidelberg bis 2035 zeigt aber, dass dies kein langfristiger Trend ist", sagt Myriam Lasso, Leiterin des Kinder- und Jugendamts der Stadt.

Die Zahl der Kinder unter drei Jahren wird zum kommenden Kindergartenjahr also minimal um 0,2 Prozentpunkte auf 4256 sinken. Die Zahl der Kindergartenkinder (ab drei Jahre) steigt um 3,9 Prozentpunkte auf 4711 an. 125 Krippenplätze für unter Dreijährige werden neu eingerichtet, 32 fallen durch die Schließung von Einrichtungen oder aus anderen Gründen weg. 30 Plätze, die geplant waren, konnten nicht realisiert werden. Im Kindergartenbereich stehen der Neuschaffung von 174 Plätzen 75 Plätze gegenüber, die abgebaut werden.

Beim weiteren Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen soll der Fokus auf Boxberg, Emmertsgrund, Kirchheim und die Konversionsflächen in der Südstadt und Rohrbach gelegt werden. Für die Betreuung von Schulkindern in Kindertageseinrichtungen stehen im Kindergartenjahr 2019/2020 insgesamt 198 Plätze zur Verfügung. Nach und nach geht diese Betreuung an die jeweiligen Grundschulen über.

Ein Großteil der Kinderbetreuungsangebote steht in Heidelberg ab 7 Uhr zur Verfügung. Mehr als die Hälfte der Plätze wird bis 17 Uhr oder noch später angeboten. Sowohl bei den sehr frühen als auch bei den sehr späten Öffnungszeiten gibt es noch freie Kapazitäten. Auch die Kindertagespflege kann Randzeiten vor oder nach einer Betreuung in einer Einrichtung oder samstags übernehmen.