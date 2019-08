> Pädagogische Hochschulen (PHs) haben in Baden-Württemberg eine Sonderstellung. Während die anderen Bundesländer die Lehrerbildung in den 1970er und 1980er Jahren in die Universitäten integrierten, blieben hier die PHs eigenständig. Sie erhielten mehr Rechte und wurden selbst zu Universitäten - im Englischen heißen sie entsprechend "Universities of Education". Gleichzeitig

> Pädagogische Hochschulen (PHs) haben in Baden-Württemberg eine Sonderstellung. Während die anderen Bundesländer die Lehrerbildung in den 1970er und 1980er Jahren in die Universitäten integrierten, blieben hier die PHs eigenständig. Sie erhielten mehr Rechte und wurden selbst zu Universitäten - im Englischen heißen sie entsprechend "Universities of Education". Gleichzeitig kamen immer Aufgaben für die sechs PHs in Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd und Weingarten hinzu. Neben der Ausbildung von Lehrern zählt dazu etwa die Erforschung von Bildungsprozessen, die Professionalisierung des Lehrerberufs und die Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch Promotion und Habilitation. Heute studieren etwa 25.000 Menschen an den PHs, so viele wie nie zuvor. In Heidelberg sind es etwa 4700. (dns)

