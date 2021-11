Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Wiederbesiedlung von Patrick-Henry-Village (PHV) wird langsam konkret: Jetzt im November sollen die ersten zwei Gebäudezeilen im Süden genauer unter die Lupe genommen werden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) wird dort die ersten von insgesamt 500 Wohnungen in zwei Baufeldern entwickeln. Das erklärte Bima-Vertreterin Susanne Dübon bei einer Ortsbegehung. "Es wird Aufstockungen geben, verschiedene Gebäudeformen und auch Neubauten", sagte sie.

Eingeladen zu dem Treffen im abgesperrten Teilbereich von PHV hatte die Heidelberger Grünen-Abgeordnete Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Mit dabei waren auch Vertreter der Landesbauverwaltung und der Internationalen Bauausstellung (IBA). Coronabedingt durften nur 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Rundgang dabei sein.

In den kommenden Jahren sollen in PHV Wohnungen für bis zu 10.000 Menschen entstehen, 5000 Arbeitsplätze will man außerdem schaffen. "Das sind die Mindestgrößen, damit ein lebendiger Stadtteil mit einer funktionierenden Infrastruktur entstehen kann", erklärte Jürgen Nelson vom Staatlichen Hochbauamt Heidelberg. Auf Basis einer Mischung aus Neu- und Bestandsbauten soll das Leben in PHV mit einer durchmischten Bewohnerstruktur, innovativen Freiraum- und Mobilitätskonzepten, klimaneutraler Energieversorgung sowie intelligentem Einsatz digitaler Technologien stattfinden, ergänzte Carla Jung-König von der IBA den Ansatz. Schritt für Schritt und auch parallel werde nun die Entwicklung in PHV nach dem Dynamischen Masterplan vorangehen. Der neue Stadtteil werde an einigen Stellen sehr dicht und an anderen locker bebaut. Dadurch werde es in manchen Quartieren mit vielen Bestandsbauten günstige Wohnungen geben – und wo Wohnraum neu gebaut wird, eben tendenziell teurere.

Zu dem Rundgang über die Konversionsfläche hatte die Grünen-Abgeordnete Theresia Bauer (mit Regenschirm und blauem Mantel) eingeladen. 30 Menschen konnten teilnehmen. Foto: Rothe

Den Start bildet der Süden – und zwar jetzt. Bis der komplett besiedelt ist, wird es laut Jürgen Nelson vom Hochbauamt wohl bis zu acht Jahre dauern. "Denn der Zustand der Gebäude variiert zum Teil enorm." Gestartet wird in diesem Monat mit Schadstoffuntersuchungen und Rückbauarbeiten in zwei der dreigeschossigen Gebäuden. Dann sind weitere sechs Gebäudezeilen entlang der South Gettysburg Avenue mit jeweils 18 Wohnungen im Bestand dran. Das sind dann – mit möglichen Aufstockungen – rund 150 Wohnungen. "Die Sanierung könnte im Herbst 2022 losgehen. Bis die letzte Wohnung bezugsfähig ist, wird es wohl zwei Jahre dauern", so Nelson. "Man hat ja Interesse daran, gleich einen ganzen Schwung Wohnungen auf den Markt zu bringen und nicht nur zehn Pioniere hier alleine sitzen zu lassen."

Viel Platz gibt es vor Ort – breite Straßen und Räume zwischen den Gebäuden, viele Autostellplätze vor den Häusern (die alle verschwinden werden), auch alter Baumbestand. Es soll, so Nelson, ein Quartier mit viel Grün werden. "Jedenfalls mehr als in der Bahnstadt." Eine bereits renovierte Wohnung zeigt, wie es werden kann: Die US-Amerikaner haben auf den ersten Blick schöne, große Wohnungen mit Einbauschränken, Parkettböden und offenem Küchen-Wohnbereich hinterlassen. Doch der zweite Blick verrät: "Mit der Dämmung innen und außen nahm man es nicht so genau und der Holzboden ist nur verklebt", so Nelson. Auch giftige Stoffe hätten vielfach Verwendungen gefunden. "Also schauen wir, ob saniert werden kann oder abgerissen wird." Man gehe davon aus, dass etwa die Hälfte der Gebäude erhalten werden könne.

Für die Bima ist der Wohnungsbau hier Neuland, bislang hat die Bundesanstalt Grundstücke vor allem verkauft und nicht selbst entwickelt. "Wir kümmern uns zunächst um Wohnungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundes. Das nennt man Wohnungsfürsorge", erklärte Susanne Dübon das für sie verpflichtende Vorgehen. Sei deren Bedarf gedeckt, werde an Landesbedienstete wie Polizeibeamte oder Interessenten aus dem Bildungsbereich vermietet. "Es wird auch Wohnraum auf den freien Markt kommen, aber eben nach dieser Reihenfolge." Da es für den Wohnungsbau der Bima keine Förderungen gebe und auch keine Gewinnabsicht bestehe, werde man vermutlich zehn Euro netto Kaltmiete verlangen. "Diese Kalkulation ist sowohl bei Sanierungen als auch bei Neubauten eine Herausforderung für uns."