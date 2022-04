Von Palo Alto im Westen bis Kumamoto im Osten: Heidelbergs acht Partnerstädte verteilen sich auf der Weltkarte. Auffallend ist die Leere im globalen Süden: Weder mit Städten in Südamerika noch in Afrika oder Ozeanien verbindet Heidelberg eine Partnerschaft.

Von Robin Höltzcke

Montpellier, Frankreich

Montpellier liegt zehn Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Die Hauptstadt des Département Hérault wurde 986 erstmals urkundlich erwähnt und ist die erste Partnerstadt Heidelbergs. Seit 1961 herrscht zwischen den Städten reger Austausch. 1966 eröffnete das Heidelberg-Haus in Montpellier, 20 Jahre später das Montpellier-Haus in Heidelberg. Die Schwerpunkte der Beziehungen liegen unter anderem beim Schüleraustausch verschiedener Gymnasien, Partnerschaften zwischen Sportvereinen und Gastauftritten von Künstlern. Auch im technologischen und medizinischen Bereich gibt es eine Zusammenarbeit.

> Einwohner: 295.000

> Distanz zu Heidelberg: 742 Kilometer

> Wissenswertes: Die botanischen Gärten Montpelliers gehören zu den ältesten Frankreichs. Ihre Wurzeln reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Typische Leckereien aus Montpellier sind aus Honig und Lakritze gemachte Bonbons (Grisettes) und Kekse mit Vanillegeschmack und einem Hauch Rosé (Longué).

Cambridge, Großbritannien

Cambridge ist seit 1965 die zweite Partnerstadt Heidelbergs und hält den Titel als zweitälteste Universität Englands. Als Studenten aus Oxford im Jahr 1209 in politische Streitigkeiten gerieten, gründeten einige der "abtrünnigen" Akademiker im 120 Kilometer entfernten Cambridge eine neue Universität. Neben dem Austausch christlicher Kirchen organisiert der Freundeskreis Heidelberg-Cambridge Bürgerreisen. Zudem gibt es seit 1981 jährliche internationale Jugendaustausche mit Cambridge. Die kulturelle Zusammenarbeit lebt von Konzerten mit Gastauftritten, Ausstellungen und Theateraufführungen.

> Einwohner: 125.000

> Distanz zu Heidelberg: 677 Kilometer

> Wissenswertes: In Cambridge entwickelte der Informatiker Alexander Sandy Douglas das erste grafische Computerspiel "OXO" – auch bekannt als "Tic-Tac-Toe". Im Jahr 1848 entstanden an der Uni die "Cambridge Rules" – die erste Sammlung an Fußballregeln. Dazu gehört auch die Abseitsregel.

Rehovot, Israel

Rehovot, auch bekannt als Stadt der Zitrusfrüchte, ist seit 1983 Partnerstadt Heidelbergs. Die Stadt, die etwa 20 Kilometer südlich von Tel Aviv liegt, ist relativ jung – und dennoch eine der ältesten Städte Israels. 1890 gründeten russische Juden die heutige Metropole. Die Städtepartnerschaft lebt vom Austausch in den Bereichen Wissenschaft, Sport, Jugend und Ausbildung. Darunter zählen etwa Besuche von Berufsgruppen wie Forschern, Polizeibeamten und Feuerwehrleuten.

> Einwohner: 143.000

> Distanz zu Heidelberg: 2917 Kilometer

> Wissenswertes: Obwohl schon 1890 gegründet, ist Rehovot erst seit 1950 offiziell als Stadt anerkannt. Dies geschah in der Amtszeit des ersten israelischen Staatspräsidenten und Chemikers Chaim Weizmann. In Kooperation mit dem nach ihm benannten Weizmann-Institut gibt es seit 1985 Jugendbegegnungen in Heidelberg und Rehovot. Die Stadt ist bekannt für ihre kulinarische Vielfalt mit äthiopischen, libyschen, georgischen, palästinensischen und persischen Einflüssen.

Bautzen, Deutschland

Die Partnerstadt Bautzen im östlichen Teil Sachsens wurde im Jahr 1002 unter dem Namen Budissin das erste Mal erwähnt. Der Austausch zwischen Heidelberg und Bautzen besteht seit 1991. Zum gemeinsamen Programm gehören jährliche Schüleraustauschprogramme sowie Reisen zum "Heidelberger Herbst" und zum "Bautzener Frühling". Der Gehörlosenverein Bautzen und "Alt Heidelberg" sind seit 1990 im Austausch.

> Einwohner: 39.000

> Distanz zu Heidelberg: 453 Kilometer

> Wissenswertes: Fünf bis zehn Prozent der Bautzener sind sorbischer Abstammung. Die aus dem slawischen Raum stammende sorbische Sprache ist als offizielle Sprache in Bautzen anerkannt. Die Sorben sind die Angehörigen des kleinsten slawischen Volkes. Das älteste Haus in Bautzen – Hexenhaus genannt – ist mehr als 400 Jahre alt und soll als Museum umgebaut werden.

Simferopol, Krim

Simferopol auf der Halbinsel Krim ist seit 1991 Partnerstadt von Heidelberg. Die wichtigsten Wirtschaftszweige der Metropole sind der Maschinenbau und die Metallverarbeitung sowie Nahrungsmittel. Im Jahr 2000 wurde das Heidelberg-Haus in Simferopol eingeweiht. Seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 – die Halbinsel gehört völkerrechtlich weiter zur Ukraine, faktisch aber zu Russland – gibt es keine offiziellen Kontakte zwischen den Städten. Zuvor bildeten kulturelle und soziale Projekte verschiedener Gruppen die Basis der Partnerschaft – etwa vom Freundeskreis Simferopol, von Schulen und Musikvereinen. Besonders enge Beziehungen pflegten bis zur Annexion die Stadtteile Handschuhsheim und Kiewski Rayon.

> Einwohner: 340.000

> Distanz zu Heidelberg: 1979 Kilometer

> Wissenswertes:Simferopol war schon im dritten Jahrhundert die Hauptstadt der Skythen. Seit 1784 ist die Stadt unter dem Namen Simferopol bekannt. Interessanterweise führen alle großen Straßen auf der Halbinsel nach Simferopol – der Hauptstadt der Autonomen Republik Krim. Zu den kulinarischen Spezialitäten gehören etwa Chebureki (Pastete mit Fleisch- und Gemüsefüllung) oder Borschtsch (Gemüsesuppe mit Roter Beete).

Kumamoto, Japan

Die freundschaftlichen Beziehungen mit der am weitesten entfernten Partnerstadt Kumamoto gehen bis in die 60er-Jahre zurück. Seit 1992 ist die Verbindung offiziell. Der Stadtjugendring organisiert seit 1993 jährlich Jugendaustausche und der Freundeskreis Heidelberg-Kumamoto veranstaltet Konzerte hier und in Japan. Die "Stadt Kumamoto Stiftung" unterstützt seit 1995 aus Mitteln der japanischen Stadt den medizinischen Austausch zwischen dem Universitätsklinikum und dem städtischen Krankenhaus in Kumamoto.

> Einwohner: 739.000

> Distanz zu Heidelberg: 9244 Kilometer

> Wissenswertes: Kumamoto ist bekannt als Stadt der Samurai. Die eindrucksvollen japanischen Schlösser sind gebaut worden, um feindlichen Samurai das Eindringen zu erschweren. Kumamoto diente bereits für viele Samuraifilme als Kulisse. Bei einem Besuch in Kumamoto lohnt es sich, bei einer Teezeremonie und dem Festmahl "Honmaru Gozen" der Samurai teilzunehmen. Große Teile der berühmten über 400 Jahre alten Burg Kumamoto wurden durch ein schweres Erdbeben im Jahr 2016 zerstört.

Palo Alto, USA

Im Silicon Valley an der US-Westküste liegt die Stadt Palo Alto, die seit 2017 Partnerstadt Heidelbergs ist. Vor zwei Jahren gründeten Heidelberger den Palo Alto Club, dessen Ziel unter anderem die Förderung kultureller, bildungsbezogener und nachhaltiger Projekte ist.

> Einwohner: 68.000

> Distanz zu Heidelberg: 9239 Kilometer

> Wissenswertes: Bevor die Spanier nach Kalifornien kamen, lebte im heutigen Palo Alto der Indianerstamm Muwekma Ohlone. Als der Spanier Don Gaspar de Portola 1769 dort ankam, zeltete er neben einem 1000 Jahre alten Mammutbaum. Dies veranlasste ihn dazu, der Stadt den Namen Palo Alto – hoher Baum – zu geben. Der Mammutbaum am San Francisquito Creek steht noch heute.

Hangzhou, China

Hangzhou gilt als Hauptstadt des Tees und ist seit 2018 die jüngste – und größte – Partnerstadt Heidelbergs. Die wichtigsten Wirtschaftszweige der Millionenstadt sind Biomedizin, Energiewirtschaft und Finanzdienstleistungen. Im Zuge der Entwicklung der Patton Barracks zum Heidelberg Innovation Park (HIP) sieht die Stadtverwaltung Potenzial für deutsch-chinesische Kooperationen.

> Einwohner: 11.930.000

> Distanz zu Heidelberg: 8894 Kilometer

> Wissenswertes: Die Geschichte Hangzhous geht über 2200 Jahre zurück. Im heute von Technologie geprägten Hangzhou gibt es über 3000 Fahrradmietstationen mit über 70.000 Fahrrädern. Mit Bargeld kann man in Hangzhou fast nicht mehr bezahlen, da die meisten Firmen auf den digitalen Finanzdienstleister Alipay zurückgreifen.