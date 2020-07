Von Timo Frahm

Ein knappes halbes Jahr und viele Kilometer verlegter Lan-Kabel liegen hinter der Theatergruppe der Pädagogischen Hochschule (PH). Die vier Aufführungen des Stücks "Richtfest" waren jetzt – trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Umstände – ein außerordentlicher Erfolg. Mit den Worten "willkommen im Corona-Theater" begrüßte Leiter Nicholas Humphrey die Zuschauer so auch am Sonntagabend. "Richtfest" wäre freilich auch ohne Corona aufgeführt worden. Doch so war es auch für die Zuschauer ein Theatererlebnis der besonderen Art.

"Es war einfach alles anders", sagt Heike Heinemann, die für den Ton und die Logistik verantwortlich war. "Theater basiert auf körperlicher Nähe. Aber wir dürfen uns wegen Corona nicht alle auf eine Bühne stellen." Eine besondere Herausforderung. Auch das Publikum wurde auf die Seminarräume der Alten PH in Neuenheim aufgeteilt. Mit viel Abstand nahmen die Zuschauer Platz auf Schulbänken und in Hörsälen, ein Beamer projizierte das Geschehen an die Wand. Die Darsteller – in separaten Räumen zwei Straßen weiter – agierten per Videokonferenz miteinander. Die Zuschauer sahen die Konferenz als neutrale Beobachter über den Beamer.

Foto: Philipp Rothe

Inhaltlich dreht sich das Stück um elf Erwachsene – vier Paare und drei Singles –, die eine Baugemeinschaft gründen, um sich ein Haus im besten Viertel der Stadt leisten zu können. Die Charaktere könnten unterschiedlicher kaum sein; und so haben der alternative Musiker, der Beamte und der überarbeitete Arzt auch sehr verschiedene Wünsche für ihr neues Haus. Ihre Vorstellungen sind schwer zu vereinbaren. In den Videokonferenzen versuchen sie, die Differenzen auszubügeln.

"Doch der Inhalt des Stückes ist nicht einmal die Kernbotschaft, die wir mit ‚Richtfest‘ vermitteln wollen", erklärt Heinemann. "Wir wollen sagen: Theater geht auch während Corona!" Natürlich sei das mit enormem Aufwand verbunden. "Es ist eine unheimlich teure Produktion. Anstatt eines Bühnenbildes haben wir 13 gebaut, weil die Schauspieler in der Video-Konferenz alle in ihrem eigenen Wohnzimmer saßen." Die Studierenden gründeten dafür eine eigene Fundraising-Kampagne. Heinemann erklärt: "Wir dürfen in der Pause kein Essen verkaufen. Getränke können wir nur an den Platz liefern." Dazu kämen die Kosten, die durch die Lan-Kabel und den Aufbau eines Intranets entstanden seien. Ohne die knapp 3000 Euro Spenden hätte man das nicht geschafft.

Im Regieraum liefen die Fäden für die Aufführung zusammen. Von hier gingen die Bilder an die Zuschauer in den verschiedenen Seminar- und Hörsälen der Pädagogischen Hochschule. Foto: Philipp Rothe

"Wir fragten uns mehr als einmal, ob sich das Ganze überhaupt lohnt", erzählt Humphrey. "Doch letztendlich haben wir die Frage ganz klar mit ‚Ja‘ beantwortet. Wir waren bei der Produktion des Stückes jeden Tag mit neuen Hürden konfrontiert – doch irgendwann haben wir Spaß am Hüpfen entwickelt." Es ging darum zu zeigen: Kultur setzt sich auch in Extremsituationen durch. "Wir haben nie aufgegeben. Denn wir wussten immer, wie wichtig Theater gerade in Zeiten von Corona ist – um Menschen trotz physischer Distanz zu verbinden." Heinemann ergänzt: "Viele Theater schlossen während Corona oder stiegen auf Filmproduktionen um. Wir wollten nichts aus der Konserve. Wir wollten Live-Theater, auch wenn das mal nicht perfekt läuft." Von technischen Problemen merkte das Publikum nichts. Ganz im Gegenteil: Charlotte Vollmer-Scherf sagt, das Theater sei das beste an der PH und "das Stück ein Dokument unserer Zeit".

Tatsächlich stellt es die aktuelle Lebensrealität vieler Menschen dar – stundenlange Videokonferenzen. Darsteller Marc Zech berichtet vom Entstehungsprozess: "Jeder drehte Videos von sich selbst und schickte sie an die Choreografin. Sie hat sie uns dann mit Feedback zurückgeschickt und wir drehten erneut – bis sie perfekt waren." Auch Simeon Martin, Student der Theaterpädagogik, der eine der Hauptrollen spielte, berichtet: "Durch die Video-Konferenz war meine Gestik weniger, aber meine Mimik umso wichtiger. Das war ungewohnt, doch ich habe viel daraus gelernt."