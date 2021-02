Von Marion Gottlob

Heidelberg. Jeden Winter sterben in Deutschland Menschen an Kälte. Sie erfrieren auf Parkbänken, unter Brücken, in Hauseingängen und unter Planen. Damit das in Heidelberg nicht passiert, sind Jürgen Hofherr und Esther Gerlinger regelmäßig mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs, um Obdachlosen in der Kälte zur Seite zu stehen – auf ihren Gepäckträgern haben sie immer warme Getränke und Essen dabei. Die beiden arbeiten als Sozialarbeiter im Heidelberger Karl-Klotz-Haus, einer Einrichtung des katholischen Vereins für soziale Dienste in Heidelberg (SKM). Der SKM Heidelberg berät Wohnungslose in allen Lebenslagen, das Karl-Klotz-Haus und der Frauen-Raum sind eine Rückzugsmöglichkeit von der Straße. "Das wäre arg, wenn in Heidelberg jemand erfrieren würde", sagt Hofherr.

Die Situation ist in diesen Tagen besonders kritisch, denn die Kältewelle trifft auf die erschwerten Bedingungen durch die Corona-Krise. Viele Anlaufstellen für Hilfsangebote sind geschlossen und nur telefonisch erreichbar. Dazu kommt: Viele Obdachlosen nächtigen, auch infolge der Corona-Krise, nicht an ihren Stammplätzen und sind deshalb schwer auffindbar.

Einige gehören jedoch zu den regelmäßigen Besuchern der Ökumenischen Bahnhofsmission. Leiterin Miriam Hotel: "Aufgrund der Corona-Krise können wir ihnen nicht wie in Nicht-Corona-Zeiten einen Raum zum Aufwärmen bieten, aber wir haben heiße Getränke und ein gutes Wort." Außerdem können sie Hilfesuchende an die Stadt vermitteln, die wiederum für ein Notquartier sorgt. So konnte ein Mann mit einer gebrochenen Ferse untergebracht werden. Dagegen hat eine obdachlose Frau Hilfe abgelehnt und Heidelberg wohl verlassen. "Wir wissen es nicht genau, denn niemand muss mit uns über seine Pläne sprechen", so Hotel. Eine weitere Anlaufstelle ist das Karl-Klotz-Haus. Sozialarbeiter Hofherr und seine Kolleginnen und Kollegen kennen die meisten "ihrer" Obdachlosen: "Einige übernachten in Zelten und selbst gebauten Hütten im Wald, andere in nicht genutzten Schrebergärten. Sie nutzen auch die warmen Vorräume von Banken. Im schlimmsten Notfall können Menschen die Nacht auch im Bahnhof verbringen – bei bis zu zweistelligen Minusgraden wird das geduldet."