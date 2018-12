Von Micha Hörnle und Sebastian Riemer

(Hier geht es zum ersten Teil des Interviews)

Heidelberg wächst - und die Wohnungen werden immer teurer. Im zweiten Teil des Bilanzgesprächs erklärt Oberbürgermeister Eckart Würzner, wie er das Problem lösen will. Zudem geht es um die vielen Großprojekte - und die Frage, ob Heidelberg für junge Leute überhaupt noch attraktiv ist.

Die Entwicklung in Patrick Henry Village (PHV) soll jetzt zügig losgehen. Doch mittendrin steht noch das Ankunftszentrum des Landes für Flüchtlinge. Wie soll das gehen?

Nur noch bis 30. April 2018. So lange gilt die Vereinbarung mit dem Land. Am 1. Mai muss das Ankunftszentrum verlagert sein.

Glauben Sie das wirklich?

So lautet die Vereinbarung. Das hat der Gemeinderat eindeutig so beschlossen. Wenn uns das Land nicht sehr zeitnah einen Lösungsweg aufzeigt, in dem kurzfristig Alternativen präsentiert werden, dann erwarte ich, dass die Fläche am 1. Mai frei ist.

Wo soll das Land denn hin damit?

In den Coleman Barracks in Mannheim könnte man am Rand einen kleinen Teil der 200 Hektar dafür nutzen. Das reicht völlig aus - und die Amerikaner würde das überhaupt nicht stören. Es wäre auch für Mannheim eine Entlastung, weil es dadurch von der Zuweisung von Flüchtlingen nach dem Königsteiner Schlüssel befreit wäre.

PHV wird wegen des Wohnungsmangels dringend gebraucht. Aber wenn die Zielzahl von 800 Wohnungen im Jahr schon jetzt nicht erreicht wird - wie soll das in zehn Jahren werden, wenn die Bahnstadt und die Konversionsflächen fertig sind?

Wir bringen alles, was im Flächennutzungsplan als Wohnfläche ausgewiesen ist, zügig in die Entwicklung - und zwar schneller als andere. Darüber hinaus haben wir nicht mehr viel Spielraum. Die Grünflächen um Heidelberg werden wir nicht antasten.

Also ist Heidelberg in zehn Jahren gewissermaßen "voll"?

Ich würde es anders formulieren: Wenn Heidelberg wächst, muss auch das Umland dieses Wachstum aufnehmen. Wenn PHV fertig ist, kommen wir auf unserer Gemarkung an eine Wachstumsgrenze. Das passt übrigens auch zur Prognose: Ab 2030 erleben wir voraussichtlich einen beginnenden Bevölkerungsrückgang.

Dennoch: Um Wohnen günstig zu machen - sollte man nicht noch mehr in die Höhe bauen?

Unbedingt. Ich bin ein großer Freund davon. Wir leben in einer urbanen Stadt. Da können wir im Zentrum keine Einfamilienhäuser mehr bauen. Vielen ist kaum bewusst, dass wir in der Bergheimer Straße eine sechsstöckige Bebauung haben, und auch in der Weststadt sind es im Schnitt fünf Stockwerke. Beides sind attraktive urbane Stadträume.

Mäzene geben für die Stadthallensanierung über 20 Millionen Euro. Was sagen Sie Menschen, die meinen, dass sich Mäzene in Heidelberg ihre persönlichen Wünsche in städtischen Häusern erfüllen können?

Ich kenne keinen, der das sagt. Das ist doch einzigartig: Dass Mäzene sich einer Idee verschreiben, ohne dass sie vorgeben, wie sie konkret umgesetzt werden soll. Wir müssen aufpassen, dass das nicht durch Einzelpersonen zerredet wird. Die Stadthalle soll ja auch danach genutzt werden wie bisher - und ein deutlich optimiertes Konzerterlebnis kommt dazu.

Aber wieso die Eile? Wenn die Stadthalle umgebaut wird, ist das neue Kongresszentrum noch nicht fertig - und so viele Ausweichräume gibt es ja nun nicht.

Entschuldigung, aber das ist wirklich Unsinn. Wir haben für den "Heidelberger Frühling" schon ein komplettes Paket mit Alternativflächen, und auch für die Fastnachter. Es gibt das Schloss, die Neue Aula, das Gesellschaftshaus im Pfaffengrund, das Bürgerhaus im Emmertsgrund. Da muss man auch mal bereit sein, zu improvisieren. Ja, das ist mit Aufwand verbunden. Aber es ist machbar. Wer weiter als nur zwei Jahre denkt, der nimmt diese Mühen gern in Kauf. Und eine zeitnahe Umsetzung ist bei der Stadthalle jetzt einfach wichtig, denn jetzt ist die Bereitschaft der Mäzene da.

Stadthalle, Kongresszentrum, Großsporthalle, Mobilitätsnetz, Konversionsflächen: Halst sich die Stadt nicht zu viele Großprojekte gleichzeitig auf?

Nein, wir brauchen diese Entwicklung. Es wäre fatal, zu warten. In Sachen Infrastruktur und Wohnen wurde jahrzehntelang zu wenig gemacht. Das rächt sich jetzt. Diesen Fehler sollten wir nicht noch einmal machen.

Ein Club nach dem anderen schließt, die Thingstättenfeier wird verboten, die Stadt befürwortet Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen. Wird Heidelberg nicht langsam zu feindselig gegenüber jungen Leuten?

Das Verbot der Thingstättenfeier tut mir in der Seele weh. Doch wenn dort etwas passiert wäre, wären Menschen aus der Verwaltung - auch ich - persönlich in der Haftung. Da wir nach dem Gutachten über die Risiken Bescheid wussten, wäre das dann sogar eine vorsätzliche Straftat gewesen. Wir hatten keine Wahl. Zur Wahrheit der Feier gehört aber auch: Früher war das eine tolle kleine Feier für die Heidelberger - und in den letzten Jahren kamen dann junge Leute aus ganz Deutschland, um hier abzufeiern. Diese Massen machten das Ganze immer gefährlicher.

Dennoch: Es trägt zum Gesamtbild bei, dass vieles, was jungen Menschen wichtig ist, gefährdet ist - auch die Freiheit, Bier im Supermarkt zu kaufen und es auf der Neckarwiese zu trinken.

Es geht ja nicht um ein Feierabendbier auf der Neckarwiese. Sondern etwa um starke Exzesse in Teilen der Altstadt sehr spät in der Nacht - zwischen 3 und 5 Uhr morgens. Das war früher nicht so. Dass es jetzt nach 22 Uhr wieder Alkohol in Baden-Württemberg frei zu kaufen gibt, ist eine absolute Fehlentscheidung des Landes. Da kann sich einer in der Unteren Straße einen Acht-Quadratmeter-Raum mieten, nur nachts aufmachen und 50 Flaschen Wodka in einer Nacht verkaufen.

Herr Oberbürgermeister, wann schalten Sie eigentlich mal ab?

Wieso?

Brauchen Sie nicht auch mal Erholung?

Wenn man etwas mit Leidenschaft macht, denkt man nicht in den Kategorien Arbeit oder Freizeit. Das ist dann einfach das, was man gerne tut - und keine Belastung. Das Einzige, was ich bedaure, ist, dass ich wenig Zeit mit meiner Familie habe.

Worauf freuen Sie sich dieses Jahr?

Auf den Spatenstich beim Konferenzzentrum, bei der Großsporthalle und beim Hauptbahnhofsumbau. Wenn es vor Ort losgeht, ist das der Moment, wenn ich die Projekte loslassen kann. Denn dann sind die oft jahrelange Vorplanung, das Werben um Akzeptanz und die Finanzierung geregelt. Und die Umsetzung ist bei unseren Partnern wie der BSG oder der RNV in absolut sicheren Händen, da muss ich mir keinerlei Sorgen machen.

Das Prinzenpaar war ein Höhepunkt letztes Jahr. Welchen Besuch würden Sie sich für 2018 wünschen?

Ich würde mich sehr freuen, wenn Joan Baez noch einmal in Heidelberg auftritt. Ich bin ein großer Fan von ihr - und es ist auch gar nicht so unrealistisch ...

Letzte Frage: Wir nähern uns der Hälfte ihrer zweiten Amtszeit. Treten Sie 2022 noch einmal an?

Mir macht die Arbeit unglaublich viel Spaß. Und Heidelberg hat noch viel vor sich, was ich gerne ermöglichen möchte. Deshalb ist es für mich momentan überhaupt keine Frage, nicht wieder anzutreten.