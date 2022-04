Heidelberg. RNZ. Bernd Zieger tritt für die Partei "Die Linke" bei der Oberbürgermeisterwahl im November 2022 an. Der 54-jährige Betriebsratsvorsitzende, der seit 2014 im Heidelberger Gemeinderat sitzt, wurde laut Pressemitteilung seiner Partei "in großer Einmütigkeit" nominiert.

Nach Amtsinhaber Eckart Würzner, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Stadtrat Björn Leuzinger ("Die Partei") wirft damit schon der vierte Bewerber seinen Hut für die OB-Wahl in den Ring. Zudem hat die SPD bereits eine eigene Kandidatur angekündigt.

Zieger will eine "linke Alternative" zu Würzner und Bauer sein und setzt im Wahlkampf auf die Themen bezahlbarer Wohnraum, Klimagerechtigkeit und "eine Stadt für alle". "Eine weitere Legislatur OB Würzner kann sich Heidelberg nicht leisten", sagt Zieger. Statt "einer Politik für private Investoren" brauche es dringend eine soziale Wohnungspolitik.

Ziegers Stadtratskollegin Sahra Mirow sieht in Ziegers Kandidatur die Chance für "einen Aufbruch für eine echte sozial austarierte Verkehrswende", etwa durch einen mittelfristig fahrscheinlosen ÖPNV. Und Linken-Stadträtin Zara Kiziltas fordert, dass in Sachen Jugendkultur in Heidelberg mehr passieren müsse. "Mit Bernd Zieger haben junge Menschen einen Ansprechpartner auf ihrer Seite", so Kiziltas.