Heidelberg. (rie) In rund einem Jahr sind OB-Wahlen. Amtsinhaber Eckart Würzner (60) hat schon mehrfach betont, wieder anzutreten. 2006 hatte er sich noch gegen zwei Mitbewerber – die Grüne Caja Thimm und den Sozialdemokraten Jürgen Dieter – durchgesetzt. Bei seiner Wiederwahl 2014 gab es dann keinen ernsthaften Gegenkandidaten mehr.

Das wird nächstes Jahr anders. "Wir werden auf jeden Fall eine grüne Kandidatin oder einen Kandidaten zur OB-Wahl aufstellen", erklärt Grünen-Kreischef Florian Kollmann. Ob es bereits Interessenten gibt, beantworten die Grünen nicht. Auch die Gerüchte über eine mögliche Kandidatur der Landtagsabgeordneten und Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer kommentiert die Partei nicht. Klar ist aber: Wer kandidiert, sollen im April 2022 die Grünen-Mitglieder entscheiden.

Die SPD lässt offen, ob sie einen eigenen OB-Kandidaten aufstellt. "Wir denken, dass es an sich für eine Stadt gut sein kann, wenn nach 16 Jahren auch ein neues Gesicht in der Stadtspitze für frischen Wind sorgen würde", schreibt der Kreisverband auf RNZ-Anfrage. Man könne bei Angela Merkel und der CDU sehen, "was eine – möglicherweise zu – lange Amtszeit ausmachen kann". Eine personelle Erneuerung könne "für Aufbruchstimmung sorgen". Weiter schreibt die SPD: "Wir prüfen, ob es geeignete Kandidierende gibt, die mit ihrem Profil, ihrer Person und ihrem Charakter die Werte der Sozialdemokratie und die Stadt Heidelberg gut vertreten können."

Unklar ist aber auch, ob das "bürgerliche Bündnis" zur Unterstützung von Eckart Würzner wieder so steht wie 2006 und 2014. CDU-Kreischef Alexander Föhr: "Wir setzen uns als Partei demnächst mit Eckart Würzner zusammen und besprechen ein paar inhaltliche Punkte. Aber ich gehe sicher davon aus, dass wir ihn wieder unterstützen. Alles andere hielte ich für absurd: Es waren 16 erfolgreiche Jahre!"

FDP-Fraktionschef Karl Breer ist skeptischer: "Wir sind irritiert von einigen der jüngsten Entscheidungen des OB." Die Vorstöße bei den Themen Tempo 30 und Gratis-Nahverkehr seien nicht mit der FDP abgestimmt gewesen. Breer kritisiert diese Strategie des "Themen-Klauens bei den Grünen". Ob man Würzner erneut unterstütze, werde bei einer Mitgliederversammlung entschieden. Trotz allem sei aber die "Tendenz positiv". Auch die Wählerinitiative "Die Heidelberger" ist noch nicht sicher, ob sie weiter zu Würzner steht. "Wir besprechen das mit unseren Mitgliedern", sagt Fraktionschefin Larissa Winter-Horn.

Würzners Amtszeit endet am 13. Dezember 2022. Die OB-Wahl kann frühestens drei Monate und muss spätestens einen Monat zuvor stattfinden – also zwischen dem 13. September und dem 13. November 2022. Den genauen Wahltag bestimmt der Gemeinderat noch im Dezember 2021.