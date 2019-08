Von Denis Schnur

Heidelberg. "Das ist der Aufstand gegen das Aussterben. Sie sind eingeladen, sich anzuschließen", ruft der junge Mann vom Lautsprecherwagen in der Hauptstraße und schiebt hinterher: "Das ist kein Witz, wir haben keine Zeit mehr." Es sind drastische Worte, die die Aktivisten von "Extinction Rebellion" wählen, eben jener "Rebellion gegen das Aussterben". Aber geht es nach ihnen, braucht es auch drastische Maßnahmen, wenn der Planet gerettet werden soll: "Der Zusammenbruch unseres Klimas hat schon begonnen", so der Redner.

Deshalb hat die Klimaschutzbewegung gemeinsam mit den Schülern von "Fridays for Future" Sinsheim gestern zur Tanzdemo in Heidelberg geladen. "Eine 100 Prozent legale Aktion", betont der Versammlungsleiter. Denn Extinction Rebellion machte in Heidelberg im April mit Straßenblockaden auf sich aufmerksam und wurde dafür von Revierleiter Uwe Schrötel in der RNZ kritisiert. Am Freitag läuft das anders. Vor der Demo gibt es sogar Applaus für die anwesenden Polizisten.

Dann starten die Elektro-Beats am Friedrich-Ebert-Platz. Auf mobilen Bühnen legen DJs der Breidenbach Studios und des "Fingerhut Kollektivs" unter dem Motto "Last Chance to Dance" auf, "die letzte Chance zum Tanzen". Laut Veranstaltern nahmen rund 400 Menschen diese wahr, die Polizei spricht von 250. "Der Titel ist wörtlich gemeint", erklärt Stefanie Wenzel von "Extinction Rebellion". Denn künftig gebe es nicht mehr viele Gelegenheiten für ausgelassene Feste: "Wenn wir als Gesellschaft nicht innerhalb der nächsten 18 Monate die Kehrtwende schaffen, wird das Klima komplett außer Kontrolle geraten."

Also soll am Freitag nicht nur auf dieses drängende Problem aufmerksam gemacht werden, sondern auch gemeinsam gefeiert werden. Dafür, dass die Teilnehmer ein wenig aus sich herausgehen, will auch die Tanzgruppe END vom Haus der Jugend mit einer Einlage sorgen. "Wir wollen sie animieren, aus ihrer Komfortzone rauszukommen und sich zu bewegen", erklärte Tänzerin Lima vor dem Auftritt. Mit Extinction Rebellion habe man zwar direkt nichts zu tun, aber: "Das Thema Klimawandel betrifft uns alle."

Wie sehr das Thema die Menschen in Heidelberg bewegt, zeigt sich an den Teilnehmern. Als sich der Demo-Zug um kurz nach 17 Uhr pünktlich zu den ersten Regentropfen tanzend in Bewegung setzt, laufen recht weit hinten Maria und Neiky. Beide jeweils mit ihrer kleinen Tochter. "Wir sind hier aus Liebe zur Mutter Erde", betont Neiky. "Wir wollen Bewusstsein schaffen und zeigen, dass wir gemeinsam etwas erreichen können", fügt Maria hinzu, während ihre Tochter neben ihr tanzt.

Neben jungen Familien und einigen älteren Semestern sind es aber vor allem Studenten und Schüler, die am Freitag durch die Hauptstraße, die Weststadt und Bergheim tanzen, bevor es zurück zum Ebert-Platz geht. Warum ihnen das so wichtig ist, bringt die elfjährige Dorothea von "Fridays for Future" in ihrer Rede auf den Punkt: "Wir Kinder fürchten um unsere Zukunft."