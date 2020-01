Von Holger Buchwald

Heidelberg. Volles Haus im Dezernat 16 in der Alten Feuerwache beim Neujahrsempfang der Grünen am Sonntag: Gerade eben waren noch viele Gäste beim Bürgerfest in Patrick Henry Village – trotzdem ließen es sich viele nicht nehmen, auch zum Neujahrsempfang der stärksten politischen Kraft in Heidelberg zu kommen. Am Ende des Abends schätzte Kreisvorsitzender Florian Kollmann, dass 250 Personen gekommen waren. Wohl auch, um mit Katharina "Katha" Schulze die Frau kennenzulernen, die mit ihren Grünen im bayerischen Landtagswahlkampf 2018 die CSU das Fürchten gelehrt hatte.

Unverstellt und unverkrampft plauderte die 34-jährige Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag mit Moderator Arnd Küppers, berichtete von ihren eigenen Erlebnissen und erzählte persönliche Anekdoten. Besonders gerührt war sie von der Reaktion einer Jugendlichen noch am bayerischen Wahlabend. "Sie fragte mich, wie sie auch in diese Politik gehen kann." Schulze als junge Frau in der "Elefantenrunde" mit all den Männern hatte sie inspiriert, ganz nach dem Motto: "Da sitzt ja eine wie ich." Schon allein für diese Erfahrung habe sich der stressige Wahlkampf gelohnt.

Trotz des Erfolges mit 17,6 Prozent der Stimmen und dem Aufstieg zur zweiten Kraft, könnten die bayerischen Grünen aber noch viel von den Baden-Württembergern lernen, so Schulze: "Gefühlt ist hier jeder zweite Besucher, mit dem ich gesprochen habe, ein grüner Stadtrat." Als ein kleines inhaltliches Beispiel nannte sie aber auch "Respect", die Online-Meldestelle gegen rechte Hetze im Netz, bei der Justiz, Polizei und Betroffene gemeinsam gegen Hassparolen und Schlimmeres vorgehen können. In diesem Zusammenhang freute sich Schulze, dass neben Polizeipräsident Andreas Stenger mit Uwe Schrötel, Leiter des Polizeireviers Mitte, und dessen Vorgänger Christian Zacherle auch zwei uniformierte Kollegen zum Neujahrsempfang gekommen waren.

Häufig brachte Schulze die Gäste zum Lachen oder Schmunzeln. Wenn sie behauptete, dass Ministerpräsident Markus Söder ein Mann sei, der jeden Baum umarme, wenn eine Kamera in der Nähe sei, aber nicht mithelfe, das Windkraft-Verhinderungsgesetz in Bayern abzuschaffen. Oder wenn sie wie aus der Pistole geschossen auf die Frage antwortete, welchen Bundesminister sie als erstes austauschen würde: "Andreas Scheuer". Und doch könnten die Grünen zumindest eines von der CSU lernen: "Wir müssen unsere Erfolge mehr feiern. Das machen die wirklich sehr professionell."

Heidelberger Themen wurden an diesem Abend nur wenige angesprochen. "Zu 2019 gibt es nur eines zu sagen: Danke", sagte Derek Cofie-Nunoo, Fraktionsvorsitzender der Grünen bei seiner Begrüßung. Ohne den Rückenwind von "Fridays for future" und allen, die sich für mehr Klimaschutz eingesetzt haben, wäre es wohl nicht gelungen, 16 Sitze im Gemeinderat zu erobern. Im neuen Jahr gehe es nun darum, den Klimaschutz-Aktionsplan mit Leben zu füllen und die neue Klimabürgermeisterin, die am besten weiblich sein solle, mit Kompetenzen auszustatten.