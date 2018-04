Der 3. Preis ging an die "4a Architekten". Außenperspektive des Zentrum vom Bahnhofsplatz aus gesehen. Foto: 4a Architekten

Heidelberg. (RNZ/rl) Das Büro Degelo Architekten aus Basel hat den ersten Preis beim Wettbewerb zur künftigen Gestaltung des neuen Konferenzzentrums in der Heidelberger Bahnstadt gewonnen. Das teilte die Stadt Heidelberg am Donnerstagnachmittag mit. Das Preisgericht wählte den Entwurf am Mittwochabend unter 22 eingereichten Arbeiten aus.

Der Siegerentwurf sieht auf dem Areal südlich des Czernyrings und östlich der ehemaligen Güterhallen ein architektonisch markantes Gebäude mit einer rötlich getönten Fassade und großzügig geöffneten Eingangsbereichen in Richtung Bahnhofsplatz Süd und Zollhofgarten vor. "Die Wettbewerbsbeiträge haben unsere hohen Anforderungen sehr gut umgesetzt. Mit dem ersten Preisträger haben wir einen Entwurf gefunden, der über eine sehr große Ausdrucksstärke für Heidelberg und über die Region hinaus verfügt", sagte Erster Bürgermeister und Baudezernent Jürgen Odszuck.