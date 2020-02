Heidelberg. (bik) Am Donnerstag haben Joachim von der Linde und seine Mitarbeiter schon mal selbst die hochwertigen Pizzen neapolitanischer Art probiert, die es künftig im "Schulzi" in Neuenheim geben soll. Doch das Restaurant in der ehemaligen Bäckerei Blank ist noch nicht geöffnet. Nur durch die Fenster kann man sehen, wie fröhlich und bunt es darin zugehen soll. Der Gastronom will Passanten zeigen, dass ein gemütliches Lokal auf Gäste wartet und nicht etwa ein Schnellimbiss mit viel Publikumsverkehr.

Joachim von der Linde weiß nicht, wann er von der Stadt die schriftliche Genehmigung für den Betrieb bekommen wird. Eigentlich wollte er sein Restaurant im November eröffnen, doch dann kamen Einsprüche von Nachbarn, die um ihre Nachtruhe fürchteten. Das Lärmschutzgutachten, das er im Januar erstellen musste, liegt jedenfalls längst bei der Stadt und wird dort "derzeit ausgewertet", wie eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage mitteilte.

"Wir halten alle Richtwerte ein", weiß von der Linde. Betrachte man das Gebiet um die Schulzengasse als Mischgebiet, dürfe eine Außenbewirtschaftung bis 23 Uhr gehen. In einem Wohngebiet, für das die Nachbarn der künftigen Pizzeria ihre Umgebung halten, müsse um 22 Uhr draußen Schluss sein. Der Gastronom, der in Heidelberg bereits mehrere Restaurants und Cafés betreibt – etwa River Café, Bar Centrale, Bräustadl – könnte auch mit dem Ende des Service um 22 Uhr leben: "Da haben die Gäste ja schon gegessen."