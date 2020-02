Was lange währt ...: Oliver Antes (l.) und Joachim von der Linde servieren jetzt endlich Pizza und mehr im Neuenheimer „Schulzi“. Foto: Friederike Hentschel

Heidelberg. (bik) Am Montag um 15 Uhr kam die Freigabe durch das Gewerbeamt – und seitdem ist das Neuenheimer "Schulzi" an der Ecke Brückenkopfstraße/Lutherstraße geöffnet. "Wir hatten den Gastraum gleich brechend voll", meinte Joachim von der Linde am Dienstag.

Allerdings geht es nur um den Teil, der früher schon das Café Blank beherbergte. Eigentlich wollen Joachim von der Linde und Oliver Antes die 25 Quadratmeter der Backstube zum Gastraum dazunehmen. Doch der Bauantrag dazu, der im Juli eingereicht wurde, liegt noch immer im Rathaus.

Und was aus der Außenbewirtschaftung im Sommer wird, die von einigen Nachbarn wegen nächtlichen Lärms abgelehnt wird, weiß von der Linde ebenfalls nicht. Vorerst, so vermutet er, will die Stadt die Fläche zum Parken freihalten. Schließlich soll nach laufenden Planungen die ganze Südseite der Ladenburgerstraße autofrei werden. Und niemand weiß, wo die Bewohner dort dann ihre Autos abstellen können.

Doch im Augenblick sind die Gastronomen froh, dass sie die Pizzeria endlich eröffnen konnten, denn vier Mitarbeiter stehen schon lange bereit. Ab 11 Uhr gibt es durchgehend Pizza nach neapolitanischem Rezept, aber auch Nudelgerichte, Salate und Antipasti werden serviert. Den Teig für die ersten Tage hat Joachim von der Linde selbst angesetzt; schließlich haben sowohl er als auch sein Küchenchef schon mehrere Jahre als Pizzabäcker gearbeitet.