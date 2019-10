Von Holger Buchwald

Heidelberg. Seit genau einer Woche gilt nun die neue Sperrzeitsatzung für die Heidelberger Kernaltstadt. Der Heidelberger Gemeinderat hatte den "studentischen Donnerstag", wonach die Kneipen in der Nacht bis 3 Uhr öffnen durften, zwar abgeschafft. In dieser Woche dürfen die Gastronomen aber in der Nacht auf Freitag bis 4 Uhr morgens ihre Gäste bewirten. Neu ist nämlich, dass die Tage vor Feiertagen - in diesem Fall Allerheiligen - wie ein Wochenende behandelt werden.

An Halloween dürfen die Kneipengänger und Gruselgestalten also bis weit nach Mitternacht die Untere Straße und die anderen Altstadt-Gassen unsicher machen. Zwar ist Allerheiligen nach dem baden-württembergischen Feiertagsgesetz ein "stiller Tag". Nach dieser Regelung sind aber nur Tanzveranstaltungen ab 3 Uhr morgens verboten. Der Ausschank von Speisen und Getränken ist erlaubt, wie eine Stadtsprecherin betont.

In der alten Sperrzeit-Verordnung, die vom Verwaltungsgericht gekippt wurde, gab es keine Regelungen für die Feiertage. Wenn diese auf einen Wochentag fielen, galten die gleichen Kneipenöffnungszeiten wie an normalen Werktagen. Das heißt, in den Nächten auf Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag war um 1 Uhr, in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr Schluss. Gastronomen, die länger geöffnet hatten, riskierten ein städtisches Bußgeld.

Die drei Clubs im Geltungsbereich der Sperrzeitsatzung - Cave, Tangente und Club 1900 - behalten auch mit der neuen Sperrzeitsatzung ihre Ausnahmegenehmigungen, dürfen also am Wochenende bis 5 Uhr geöffnet bleiben. Eine Stadtsprecherin bestätigte, dass weitere Kneipen Sondergenehmigungen beantragt haben. Sie wollen alle am "studentischen Donnerstag" bis 3 Uhr festhalten. Über die Anträge müsse aber noch entschieden werden, so die Stadtsprecherin weiter. Normalerweise müssen die Wirte ein eigenes Lärmgutachten in Auftrag geben. Nur wenn sie beweisen können, dass von ihrer Gaststätte kein schädlicher Lärm ausgeht, haben sie Chancen auf die Genehmigung.

Während sich der Verband der Clubbetreiber, Eventkultur Rhein-Neckar, für einen Heidelberger Nachtbürgermeister stark macht und die von der Landesregierung in Aussicht gestellte generelle Aufhebung von landesweiten Sperrzeiten begrüßt, schließt Anna Blaich von Eventkultur aber auch stadtteilbezogene Sperrzeiten nicht aus. Die Stadtverwaltung indessen will die vom Gemeinderat beschlossenen begleitenden Maßnahmen zügig umsetzen: Das Thema Nachtbürgermeister steht auf der Tagesordnung des Hauptausschusses vom 2. Dezember. In Sachen Awareness-Kampagne sei, so die Stadtsprecherin, eine öffentliche Veranstaltung mit allen relevanten Vertretern im Januar in Vorbereitung.