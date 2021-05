Heidelberg. (RNZ) Sara Ciprut aus Handschuhsheim hat ein neues "Phänomen" entdeckt. Sie nennt es: "eine neue Generation des Mülls: Masken". Sie entschied deshalb mit ihrer Freundin Lina Sieverling, mit einer besonderen Mission durch die Stadt zu radeln: Heidelberg vom Maskenmüll zu befreien.

Und so sammelten die beiden Masken aus Büschen, Masken, die an Gullideckeln klebten, auf Autos lagen oder auf den Boden geworfen wurden. Insgesamt legten die beiden in zwei Stunden zwölf Kilometer zurück. "Am Ende hatten wir 104 Masken gesammelt."

Die Masken seien aber nur die Spitze des Eisbergs: "Wir haben auf unserer Strecke noch viel mehr Papier-, Plastik- und Metallmüll gesehen." Die Freundinnen bitten deshalb darum, keinen Müll in der Umwelt zurückzulassen. Wer Zeit hat, der könne es ihnen auch gleich tun – und einmal im Monat Müll in der Nachbarschaft aufsammeln. Ciprut sagt: "Ich bin 2015 nach Deutschland gekommen und war sehr beeindruckt, wie sauber die Straßen sind. Heute, nach sechs Jahren, sehe ich immer mehr Müll – und möchte etwas daran ändern."