Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Wenn’s dicke kommt, dann aber so richtig. Das müssen Ingolf Muthesius und Annette Kramer in der aktuellen Folge "Hotel Heidelberg" erleben. Wieder einmal geht es heiß her in der Absteige für Gutbetuchte am Neuenheimer Neckarufer. "Kinder, Kinder!" - Folge 4 der ARD-Serie - läuft an diesem Freitag, 2. März.

Eigentlich könnte doch alles mal glatt laufen. Annette Kramer (Annette Frier) ist ihre dominante Mutter und Senior-Chefin Hermine (Hannelore Hoger) los - die ist mit ihrem Ehemann Nummer zwei auf Weltreise. Annette könnte also ihre Qualitäten als Gastgeberin ausbauen.

Doch ausgerechnet jetzt kommt Ingolf (Christoph Maria Herbst) mit einer dicken Überraschung um die Ecke. Auf der Neckarwiese offenbart er ihr: Ich will ein Kind mit dir! Und weil Annette nicht sofort "Nein" sagt, wertet der überglückliche Ingolf das als "Ja" - und erzählt in der ganzen Familie herum, man sei quasi schon so gut wie schwanger. Dumm nur, dass Annette sich mit 42 nicht mehr auf Windelwechseln und nächtliches Aufstehen einlassen will. "Hotel Heidelberg" wäre keine Komödie, würden die beiden Protagonisten das sofort klären. Stattdessen umschleichen sie sich, bauen noch einige Missverständnisse ein, und dann taucht zu allem Überfluss eine Ex-Geliebte Ingolfs im Hotel auf, die noch immer scharf auf ihn ist.

Nebenbei kämpft das Hotel gegen einen heftigen Shitstorm im Internet (und erntet von der Heidelberger Polizei nur mitleidige Blicke), und Tante Ingrid quartiert sich ein und will Annette mit windigen Tricks das Hotel abluchsen. Annette kämpft an allen Fronten: Büro, Küche, Rezeption und gegen die hochgradig neidische und eifersüchtige Ex ihres Mannes.

"Kinder, Kinder!" ist die bisher beste Folge der Heidelberg-Serie. Etwas launigere Musik, schnellere Schnitte, schöne Überblendungen, gelungene, witzige Dialoge. Wenn die bisherigen Folgen etwas holzschnittartig wirkten, hat sich Drehbuchautor Martin Rauhaus nun ganz auf die Story konzentriert - und die trägt über 90 Minuten.

Im Mittelpunkt steht dieses Mal Christoph Maria Herbst, der herrlich ironisch mal den "Rocket Man" im Ehebett gibt, dann den "Dude" für Familienväter auf der Kegelbahn. Sehr schön gemacht!

Eine schöne Beobachtung am Rande: In "Kinder, Kinder!" tritt ein besonderer Stargast auf - Oberbürgermeister Eckart Würzner ist in einer Szene zu entdecken. Als Statist im Hintergrund auf dem Marktplatz, als Ingolf seinen Eltern gerade erzählt, dass er und Annette Eltern werden - etwa in Minute zehn.

Ohnehin Heidelberg: Die Stadt steht natürlich optisch im Mittelpunkt. Inhaltlich könnte die Folge zwar überall spielen, aber die Bilder der Perle am Neckar, die da im milden Sommerlicht schimmert, sind schon, hach, romantisch. Peinliche Drehfehler wie in den ersten Folgen werden mittlerweile vermieden, sodass "Kinder, Kinder!" einen vergnüglichen Abend verspricht.