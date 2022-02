Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Durch Heidelberg könnte künftig eine neue Bahntrasse für den internationalen Güterverkehr verlaufen. Die Deutsche Bahn will das Schienennetz zwischen Mannheim und Karlsruhe ausbauen, um für einen wachsenden Transportbedarf in den kommenden Jahrzehnten gewappnet zu sein. Auf Antrag der Gemeinderatsfraktion "Die Heidelberger" informierte die Stadtverwaltung im Bezirksbeirat Wieblingen erstmals ausführlich über das Vorhaben und den Planungsstand.

> Worum es geht: Die Bahnstrecke zwischen den Hochseehäfen Rotterdam und Genua entlang des Rheingrabens ist eine der wichtigsten Magistralen für den Güterverkehr in Europa. Laut Deutscher Bahn kommt der Abschnitt zwischen Mannheim und Karlsruhe an seine Kapazitätsgrenzen. Im Norden (zwischen Mannheim und Frankfurt) und im Süden (zwischen Karlsruhe und Basel) werden bereits neue Strecken und der Ausbau alter Strecken geplant oder umgesetzt. Das Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe soll die Lücke dazwischen schließen.

> Was geplant ist: Die Deutsche Bahn plant die Einrichtung zweier zusätzlicher Gleise in dem Abschnitt zwischen Mannheim und Karlsruhe. Sowohl der Ausbau bestehender Infrastruktur als auch eine Neubautrasse kommen laut Bahn dafür infrage. Auf der künftigen Trasse sollen am Tag 250 bis 350 Güterzüge fahren. Das heißt: Die Güterzüge verkehren im Fünf-Minuten-Takt. Der Suchraum für den Trassenausbau liegt zwischen Pfälzer Wald und Kraichgau. Die Bahn erklärt, man werde bei der Suche nach der idealen Trasse Mensch, Natur und Umwelt sowie verkehrliche und ökonomische Aspekte berücksichtigen. Ein durchgehender Ausbau der Bestandsstrecke zwischen Heidelberg und Karlsruhe ist der Bahn zufolge aufgrund zahlreicher, direkt angrenzender Bebauungen an den Gleisen nicht möglich.

> Wie der aktuelle Stand ist: Derzeit werden in einem Vorverfahren verschiedene Linienkorridore innerhalb des genannten Raums untersucht. Dazu hat das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Ziel ist es, eine Trasse zu finden, die von behördlicher Seite aus genehmigt und am Ende umgesetzt werden kann. Bislang gibt es laut Stadtverwaltung keine bevorzugte Variante.

> Wo das Projekt Heidelberg betrifft: Drei der in Frage kommenden Linienkorridore verlaufen durch den Landschaftsraum zwischen Heidelberg/Eppelheim und Plankstadt/Oftersheim und damit auch durch den äußersten Westen der Heidelberger Gemarkung. Betroffen wären die Stadtteile Kirchheim und Wieblingen in den Bereichen Neurott, Kurpfalzhof, Patrick-Henry-Village (PHV) und Grenzhof. Ursprünglich hatte es bei der Deutschen Bahn laut Stadt auch die Überlegung gegeben, eine Trasse mitten durch Heidelberg zu ziehen. Diese sei inzwischen aber vom Tisch, wie Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain erklärte. Von dem Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe unberührt bleibt die schon fortgeschrittene Planung zum viergleisigen Ausbau zwischen Pfaffengrund/Wieblingen und dem Heidelberger Hauptbahnhof.

> Wie es weiter geht: Die Ergebnisse der laufenden Trassenfindung sollen der Öffentlichkeit regelmäßig vorgestellt werden. Im Laufe des nächsten Jahres wählt die Bahn eine Variante aus, die in einem Raumordnungsverfahren geprüft wird. Im Rahmen dessen wird auch bewertet, wie verträglich die Trasse für die Umwelt ist. Das Raumordnungsverfahren soll Ende 2023 durchgeführt werden. Dafür zuständig ist das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. Im Anschluss daran findet eine breite Beteiligung der betroffenen Kommunen, Fachbehörden und der Öffentlichkeit durch das RP statt. Die Heidelberger Verwaltung stellt das Vorhaben der Bahn demnächst im Kirchheimer Bezirksbeirat und im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vor, Anfang Mai soll es im Gemeinderat diskutiert werden.

> Was die Stadt macht: Die Stadt ist nicht Träger des Verfahrens und kann daher nur Argumente vortragen, die aus ihrer Sicht gegen das Vorhaben sprechen. Diese Stellungnahme soll im Rahmen des Raumordnungsverfahrens abgegeben werden. Bereits im November 2021 hat die Verwaltung erste Kriterien genannt, die bei einer Raum- und Umweltverträglichkeitsuntersuchung berücksichtigt werden sollten. So wurde der Wunsch geäußert, dass etwa die Vermeidung der Zerschneidung von Landschaftsräumen sowie des Verlusts an Bodenqualität für landwirtschaftliche Flächen in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden. Zudem hat die Stadt nach eigener Auskunft auf geplante Verkehrsprojekte wie eine Straßenbahnverbindung zwischen PHV und Schwetzingen hingewiesen.

Grenzhöfer sehen Trasse kritisch

Der Stadtteil Wieblingen und insbesondere der Grenzhof wären von einer neuen Trasse für den Güterverkehr durch Heidelberg besonders betroffen. Entsprechend gewarnt zeigten sich Vertreter der Siedlungsgemeinschaft bei der jüngsten Sitzung im Bezirksbeirat. Sie trugen ihre Argumente vor, die gegen einen Bau der Gleise durch das Gebiet Grenzhof sprechen.

"Grundsätzlich befürworten wir den Ausbau von Güterverkehr – aber nur, wenn es den Menschen nützt und nicht schadet", sagte Eckard Boxheimer vom Grenzhof. Er sieht eine Bahntrasse vorbei am Grenzhof kritisch. Boxheimer zufolge würde die Siedlung dadurch von Wieblingen und der Stadt abgeschnitten, auch das Landschaftsbild des Grenzhofes und sein Wert als Naherholungsziel für die Heidelberger würden stark beeinträchtigt. Zudem verlören die Tiere durch die Bahntrasse an Lebensraum, die auch von der Stadt gewünschte Vernetzung der verschiedenen Biotope könnte nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinaus, sagte Boxheimer, würde der Stadt durch den Bau eine weitere Abkühlungsfläche verloren gehen.

Robert Kaiser, ebenfalls Bewohner des Grenzhofes, bezeichnete die Idee einer Bahntrasse durch das Gebiet als "wahnsinnig". Er warb darum, die Flächen für die Landwirtschaft zu erhalten. "Wir haben nichts gegen eine nachhaltige Entwicklung von Verkehr", betonte er. "Aber das, was da geplant wird im Bereich Grenzhof, ist nicht nachhaltig."

Auch die Stadt teile die Sorgen, versicherte Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Gabriela Bloem, Leiterin des Amts für Stadtentwicklung und Statistik, sagte: "Wir sind in der wichtigsten Phase." Jetzt müsse man "wach" sein und alle fachlichen Argumente zusammenbringen, die gegen einen Trassenverlauf durch Heidelberg sprechen. Sowohl Bloem als auch Schmidt-Lamontain animierten im Bezirksbeirat dazu, Bedenken und Wünsche gegen die Trasse rechtzeitig vorzubringen – beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik, aber auch bei der Deutschen Bahn oder bei der Heidelberger Grünen-Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner.

Die Verwaltung selbst hat sich zu dem Untersuchungsrahmen bereits mit einer Stellungnahme geäußert und will den Prozess weiter kritisch begleiten: "Wir tragen die Dinge vor, die für unseren Raum wichtig sind und aus unserer Sicht zur negativen Entwicklung von Heidelberg führen können", sagte Bloem. Schmidt-Lamontain appellierte an die womöglich Betroffenen: "Lassen Sie uns gucken, dass wir da an einem Strang ziehen."

Info: Wer sich über das Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe informieren möchte, kann dies online tun, unter dem Link: www.mannheim-karlsruhe.de.