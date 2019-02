Sie bauen nah am Wasser: Arbeiter sicherten die Böschung am Neckarlauer mit Sandsäcken. Bei der eigentlichen Baustelle zwischen der Böschung und der Schiffsanlegestelle der Weißen Flotte war Mitte Januar 2019 "Land unter". Die Arbeiten verzögert das nicht. Foto: Stadt

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Bauarbeiter am Neckarlauer haben es nicht leicht: Zwei Hochwasser mussten sie schon überstehen, dazu bei Kälte, Frost, Schnee und Regen arbeiten. Denn die Stadt hat ein ehrgeiziges Ziel: Dass die barrierefreie Umgestaltung des Neckarlauers pünktlich zum Start der Sommersaison Ende April fertig wird. Schließlich nimmt dann auch die Weiße Flotte, deren Anlegestelle direkt am Neckarlauer liegt, ihren Betrieb wieder auf.

Im Oktober letzten Jahres startete der Umbau am Neckarlauer unterhalb der Stadthalle - es ist das erste große Bauvorhaben des Projekts "Stadt an den Fluss", das auch vom Verein "Neckarorte" wiederbelebt wurde. Das Areal am Altstädter Neckarufer wird nicht nur barrierefrei, sondern auch optisch aufgewertet. Es werden Sitzgelegenheiten geschaffen, Treppen neu angelegt, eine Beleuchtung installiert und der alte, historische Asphalt aufgewertet. Am westlichen Ende soll zudem im Sommer wieder der "Neckarstrand" mit Bar aufgebaut werden.

Rund 1,2 Millionen Euro wendet die Stadt für die gesamte Maßnahme auf. Und Alexander Krohn, bei der Stadt Leiter der Stabsstelle "Stadt an den Fluss" und quasi Baustellenbeauftragter für den Neckarlauer, ist optimistisch, dass tatsächlich alles wie geplant fertig wird - trotz des zweimaligen Hochwassers an Weihnachten und Mitte Januar. "Das haben wir einkalkuliert", sagt Krohn. Schließlich sei Winterzeit Hochwasserzeit. Demnach habe man die Baustelle so eingerichtet, dass sämtliche Maschinen und Materialien schnell vor den Fluten gesichert werden könnten. Überhaupt: "Dank der Hochwasservorhersagezentrale konnten wir ziemlich genau reagieren." Dementsprechend habe es keine wirklichen Komplikationen gegeben. Nur das ausufernde Wurzelwerk einiger Bäume an der Böschung habe eine leichte Umplanung nötig gemacht: "Die Sitzstufen mussten im Randbereich leicht eingerückt werden", erklärt Krohn. Für den Zeitplan sei das aber nicht ausschlaggebend gewesen. Zumal zum Baustart im Oktober besonders zügig gearbeitet worden sei.

Denn neben dem Start der Sommersaison hat die Stadt noch ein anderes Event im Blick, für das das Neckarufer strahlen soll: die Internationale Klimaschutzkonferenz am 23. Mai in der Stadthalle, zu der allerlei Politik-Prominenz erwartet wird. Und nicht nur das: "Für die Konferenz müssen diverse Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Da dürfen keine Bauarbeiten stattfinden", erklärt Krohn.