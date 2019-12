Heidelberg. (RNZ/mün) Nach den Rücktritten von Imrtaud Gürkan und Annette Grüters-Kieslich im Zuge des Bluttest-Skandals am Heidelberger Uniklinikum gibt es jetzt eine neue Vorstandsspitze. Der Aufsichtsrat bestimmte am heutigen Dienstag Katrin Erk (50) zur stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes und Kaufmännischen Direktorin. Prof. Dr. Ingo Autenrieth (57) wird neuer Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Heidelberg.

Autenrieth ist derzeit Mitglied des Vorstandes des Universitätsklinikums Tübingen und Dekan der Medizinischen Fakultät Tübingen. Erk kommt vom Universitätsklinikum Dresden, wo sie bislang ebenfalls als Kaufmännische Direktorin arbeitete. Zuvor wirkte sie 13 Jahre am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim als Kaufmännischer Vorstand.

"Wir freuen uns, mit dieser Doppelberufung zugleich einen Neuanfang und einen Generationenwechsel am Universitätsklinikum Heidelberg einzuleiten", lässt Aufsichtsratsvorsitzende Simone Schwanitz mitteilen.

Ein zeitnaher Wechsel der beiden neuen Vorstandsmitglieder an das Universitätsklinikum wird angestrebt, heißt es in der Pressemitteilung. Der genaue Zeitpunkt müsse noch abgestimmt werden.

Prof. Dr. Ingo Autenrieth. Foto: zg

> Prof. Dr. Ingo Autenrieth studierte Medizin in Ulm und Dundee und promovierte an der Universität Ulm. Sein Weg führte ihn über die Ausbildung als Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie an der Universität Würzburg an das Schweizerische Institut für Experimentelle Krebsforschung, als Professor 1996 zunächst an die LMU München, im Jahr 2000 an die Universität Tübingen. Dort ist er u.a. Ärztlicher Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene (seit 2000), Dekan der Medizinischen Fakultät und Vorstandsmitglied des Universitätsklinikums (seit 2006) und Ärztlicher Direktor der Schule für Medizinisch-Technische Laborassistenten (seit 2003). Des Weiteren ist Prof. Autenrieth als Mitglied im Vorstand des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF), im Universitätsrat der Universität Augsburg und im Medizinausschuss des Wissenschaftsrats tätig.

Katrin Erk. Foto: zg

> Katrin Erk studierte Wirtschaftsingenieurswesen in Esslingen. Ihre berufliche Karriere begann sie bei einem namhaften Medizintechnik-Unternehmen, der Drägerwerk AG & Co. KGaA. Anschließend wechselte sie als Referatsleiterin und später Leiterin für den Geschäftsbereich Süd und Mitglied der Geschäftsführung zur Klinikum Mittelbaden gGmbH. Von 2006 bis Mitte 2019 war sie Kaufmännischer Vorstand des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit, einem renommierten universitären psychiatrischen Klinikum und europaweit anerkannter neurowissenschaftlicher Forschungseinrichtung in Mannheim. Seit Juni 2019 ist sie in derselben Position am Universitätsklinikum Dresden tätig.