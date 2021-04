Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Zwei Wochen ist es her, dass die Klinik Sankt Elisabeth in Handschuhsheim nach fast einem Jahrhundert in den Händen von Ordensschwestern an eine Software-Firma verkauft wurde. Nun folgt das deutlich ältere und größere St. Josefskrankenhaus in der Weststadt: Nach 131 Jahren verkauft der Freiburger Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul das traditionsreiche Haus an Artemed. Die bundesweit tätige Klinikgruppe aus dem bayrischen Tutzing mit 6000 Mitarbeitern betreibt bisher 17 Krankenhäuser und sechs Pflegeeinrichtungen.

"Der Orden kann das einfach nicht mehr leisten", sagt Peter Schmieg, Mitglied der Geschäftsführung des Ordens. Denn die Gemeinschaft schrumpft und schrumpft: Während es vor 80 Jahren noch 1800 Vinzentinerinnen gab, waren es 2011 noch 200. Und in den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl noch einmal mehr als halbiert: 91 Schwestern mit einem Altersschnitt von 82 Jahren leben aktuell in der Gemeinschaft. "Dazu kommen die fehlenden finanziellen Möglichkeiten des Ordens und die gravierenden Veränderungen im Gesundheitswesen", so Schmieg. Nach und nach haben die Barmherzigen Schwestern deshalb in den vergangenen Jahren all ihre Krankenhäuser ebenfalls an Artemed abgestoßen – zuletzt vor fünf Monaten die beiden Freiburger Kliniken St. Josef und Loretto. Nun ist als letztes Heidelberg an der Reihe.

Peter Schmieg vom Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul (l.) und Manfred Albrecht, Geschäftsführer des St. Josefskrankenhauses. Foto: Rothe

"Das ist ein schmerzlicher, aber konsequenter Schritt – er dient der Zukunftssicherung des St. Josefskrankenhauses", sagt Schmieg. Dem Orden seien vier Punkte wichtig gewesen: die Sicherung von Patientenversorgung, Arbeitsplätzen und Wirtschaftlichkeit – und der Erhalt der christlichen Werte. "Artemed wird diese Ziele erfolgreich umsetzen", ist Schmieg überzeugt. Auch für den neuen Gesellschafter stehe menschliche Zuwendung über dem Ökonomischen, so helfe die Artemed-Stiftung mit ihren Projekten den Menschen in Tansania, Bolivien und Myanmar. "Dass bei Artemed christliche Werte gelebt werden, sehen wir auch schon jetzt in den beiden Häusern in Freiburg." Die Klinikgruppe hielt sich am Mittwoch auf RNZ-Anfrage noch bedeckt. Firmensprecherin Leonie Ottmer bestätigte den Kauf – und sagte lediglich: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen seitens des Ordens."

Für die 600 Angestellten und ihre Verträge soll sich durch den Gesellschafterwechsel nichts ändern. Über den Verkauf informiert wurden die Mitarbeiter am Mittwoch. "Die Reaktion war sehr ruhig und verständnisvoll", sagt Manfred Albrecht, Geschäftsführer des St. Josefskrankenhauses. Alle wüssten, dass dieser Schritt der Zukunftssicherung des Hauses diene. "Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Weg gehen", sagt Albrecht. So plane man schon länger die Modernisierung der Sanitäranlagen in allen Zimmern. "Das hat Artemed unterschrieben, dass das bis 2023 alles gemacht wird." Darüber hinaus seien weitere Investitionen geplant.

Der Kaufvertrag wurde zwar schon am Montag unterzeichnet – in trockenen Tüchern ist die Übernahme aber noch nicht. Denn drei übergeordnete Stellen müssen noch zustimmen: das Kartellamt, der Erzbischof der Diözese Freiburg – und der Heilige Stuhl in Rom. Das gilt jedoch als Formsache. Die Übergabe des Krankenhauses an Artemed ist frühstens für den 1. Juli, spätestens 1. Oktober geplant. Seinen Namen wird das Haus aber in jedem Fall behalten. Und auch die Vinzentinerinnen verabschieden sich nicht ganz aus Heidelberg: Das Hospiz Louise ein paar Meter vom St. Josefskrankenhaus entfernt wird weiter von den Ordensschwestern getragen.