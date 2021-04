Das Mural von "PichiAvo" am Nordeingang des Heidelberger Hauptbahnhofs entsteht. Foto: Dartsch

Das große Streetart-Gemälde am Heidelberg Hauptbahnhof. Bild: Screenshot

Heidelberg. (RNZ) Seit Ende Juli 2020 heißt das Mural täglich alle, die am Heidelberger Hauptbahnhof ankommen – viele tausend Menschen täglich – willkommen. In kompakten, atmosphärisch dichten acht Minuten werden das Making-of des Mural-Kunstwerks "Ganymed und Zeus"und die Ideen und Kooperationen dahinter gezeigt. Ein anderes Bild von der Stadt bekommen – was bewirkt Kunst im öffentlichen Raum? Diese Frage beantworten das spanische Künstlerduro PichAvo ebenso wie Pascal Baumgärtner, Initiator, Leiter und Kurator des Metropolink Festivals für urbane Kunst im Videobeitrag.