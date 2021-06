Von Denis Schnur

Heidelberg. Weniger Verbrauch, mehr Sicherheit, mehr Lebensqualität – mit diesen Argumenten wirbt die Grünen-Fraktion dafür, in Heidelberg einen Modellversuch mit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im Straßenverkehr einzuführen. Aktuell wäre ein solches Pilotprojekt rechtlich wohl nicht zulässig. Sollte aber eine neue Bundesregierung im Herbst zustimmen, würde das bedeuten, dass auf den meisten Straßen in der Stadt maximal 30 km/h erlaubt wären – Tempo 50 wäre die Ausnahme und würde nur noch auf wichtigen und breiten Durchgangsstraßen gelten.

Während Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) den Vorstoß begrüßt, gab es gleich heftige Kritik von CDU und FDP. Die Liberalen widersprechen den Grünen dabei komplett und warnen vor einem steigenden Spritverbrauch und sogar vor einer erhöhten Unfallgefahr für Fußgänger. Die RNZ hat deshalb bei einem Experten nachgefragt: dem Diplom-Physiker Udo Lambrecht, der seit 2009 den Fachbereich Mobilität beim Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg leitet.

Herr Lambrecht, die Grünen betonen, dass bei Tempo 30 weniger Sprit verbraucht werde, die FDP behauptet das Gegenteil. Was stimmt denn nun?

Physikalisch gesehen sieht das erst mal recht banal aus: Bei geringerer Geschwindigkeit habe ich in der Regel weniger Beschleunigungsvorgänge und der Luftwiderstand spielt eine geringere Rolle – dadurch sinkt prinzipiell der Verbrauch. Ob das aber im Einzelfall bei einer Straße zutrifft, hängt stark davon ab, ob man es hinbekommt, den Verkehrsfluss zu verstetigen.

Wie meinen Sie das?

Es reicht nicht, nur ein Tempo-30-Schild aufzustellen. Man muss auch dafür sorgen, dass der Verkehr gleichmäßig fließt. Tendenziell trägt ein geringeres Tempo zur Homogenisierung bei, da ich weniger bremsen und beschleunigen muss. Aber man muss auch die Ampelschaltung an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung anpassen, muss Querungsmöglichkeiten so gestalten, dass sie den Verkehr möglichst nicht ausbremsen. Es muss ein Paket geben, dann kann man mit Tempo 30 eine Reduktion erreichen.

Auf der anderen Seite würde es zu längeren Fahrtzeiten führen. Können Sie sagen, wie groß da der Einfluss ist?

Auch das kann man erst mal einfach berechnen: Mit 50 km/h brauche ich für 100 Meter 7,2 Sekunden, wenn ich kontinuierlich die Geschwindigkeit halte. Mit 30 km/h sind es zwölf Sekunden. Das sind fast fünf Sekunden Unterschied. Auf den 1,5 Kilometern zwischen Stadthalle und Karlstor wäre man also 72 Sekunden länger unterwegs – zumindest in der Theorie. In der Realität kommt es aber zu Verlustzeiten durch Ampeln und Kreuzungen sowie ÖPNV-Halte oder querende Fußgänger. Bezieht man diese Störungen im Verkehrsfluss mit ein und versucht diese zu vermeiden, zeigen Studien, dass es in der Realität null bis vier Sekunden pro 100 Meter langsamer bei Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50 sind.

Die Fahrt am Neckar entlang würde also je nach Verkehrslage bis zu eine Minute länger dauern?

So ist es. Volkswirtschaftlich sind die Verzögerungen also nicht so relevant. Aber klar: Für viele Autofahrer ist es trotzdem oft nervig, weil man das Gefühl hat, man kommt nicht voran. Aber das liegt doch im Stadtverkehr in Wahrheit an den Wartezeiten an Kreuzungen, Ampeln und dem dichten Verkehr.

Ein anderes Argument ist die Verkehrssicherheit. Kann man hier den Effekt von Tempo 30 nachweisen?

Hier muss ich als Physiker wieder sagen: Das ist eigentlich eine einfache Rechnung. Addiere ich Reaktions- und Bremsweg, brauche ich mit 50 km/h etwa 28 Meter zum Anhalten, mit 30 km/h noch 13 Meter. Zudem ist die Aufprallenergie bei Tempo 50 fast dreimal so hoch wie bei Tempo 50. Natürlich hat das einen Effekt auf die Sicherheit. Es gibt auch Studien, die die Situation vor und nach Geschwindigkeitsreduktionen verglichen haben.

Zu welchem Schluss kamen die?

Die Zahl der Unfälle sank je nach Straße um bis zu 70 Prozent, die der Personenschäden um bis zu 50 Prozent. Starke Verletzungen gingen dabei stärker zurück als leichte. Das zeigt deutlich, dass es einen starken Einfluss gibt. Und man darf nicht vergessen, dass es in der Regel auch nicht die Autofahrer sind, die bei Unfällen verletzt werden, die sind gut geschützt unterwegs. Es trifft eher Radfahrer und Fußgänger. Untersuchungen deuten darauf hin, dass hier das Tötungsrisiko bei 50 km/h etwa vier- bis fünfmal höher ist als bei 30 km/h.

Für die Autofahrer wäre es unangenehmer, für die anderen Verkehrsteilnehmer aber viel sicherer?

Ja, das deckt sich doch auch mit den persönlichen Erfahrungen, die man als Fußgänger und Radfahrer macht. Versuchen Sie mal, die Dossenheimer Landstraße in Handschuhsheim zu überqueren. Man kommt da kaum drüber, ohne sich in Gefahr zu begeben, weil die Pkw eben mit Tempo 50 fahren. Und beim Radfahren ist es doch auch ein ganz anderes Gefühl, wenn die Autofahrer langsamer sind. Das ist auch ein wichtiges Umweltargument: Wenn wir wollen, dass Menschen in der Stadt weniger Pkw fahren, müssen wir die Alternativen attraktiver machen – und das heißt, die Sicherheit und auch das Sicherheitsgefühl von Radfahrern und Fußgängern steigern. Dazu trägt eine geringere Geschwindigkeit bei.

Wie sieht es beim Thema Lärm aus? Wie viel Unterschied macht Tempo 30?

Dazu gibt es ebenfalls Studien, die besagen, dass die durchschnittliche Lautstärke um etwa drei Dezibel sinkt – in der Wahrnehmung wirkt das wie eine Halbierung des Verkehrs. Das ist natürlich schon eine Nummer.

Also spricht aus wissenschaftlicher Sicht mehr für als gegen eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h?

Ja, es hätte ja doch sehr viele Vorteile. Natürlich müsste man schauen, bei welchen Straßen Ausnahmen sinnvoll wären und wie man die Ausgestaltung möglichst gut hinbekommt. Aber ich würde das grundsätzlich sehr begrüßen.