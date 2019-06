Heidelberg. (we) Er war ein Kämpfer. Und zwar ein nachdenklicher. Obwohl im schnelllebigen Radiogeschäft beruflich verankert, waren Schnellschüsse nie sein Ding. Alles wurde durchdacht. Wer das Glück hatte, mit ihm zu diskutieren, ging stets reicher an Gedanken aus dem Gespräch heraus. Das lag natürlich an seiner positiven Art. Und vielleicht auch an der jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Kampfsport. Kristian Kropp war ein Kopfmensch - mit Herz.

Seine journalistische Laufbahn begann er 1984 bei der RNZ im Lokalteil Bergstraße. Nach dem Volontariat zog es den begabten Schreiber zum ersten deutschen Privatfernsehen, EPF, mit Sitz in Ludwigshafen. Von da an war er an die Senderwelt verloren. Nach seinem Wechsel zu Radio Regenbogen wurde er schnell Chefreporter, dann von 1993 an Chefredakteur und später stellvertretender Programmdirektor bei Antenne Niedersachsen in Hannover.

2009 ging es zurück nach Baden-Württemberg. Kropp baute in Stuttgart den Jugendsender BigFM auf und lehrte die öffentlich-rechtlichen Sender das Fürchten. Denn niemand handelte so innovativ wie der gebürtige Weinheimer. BigFM nahm die Hörer schon online mit, als andere Sender das Internet noch als Konkurrenz verteufelten.

Hinzu kam die Position als Geschäftsführer der RPR-Unternehmensgruppe. Kropp war jetzt auch Ansprechpartner für die Politik, was sich darin ausdrückte, dass die Ministerpräsidenten Kurt Beck und Malu Dreyer, qua Amtes eigentlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig, bei BigFM und RPR ein und ausgingen. Kropp, der Netzwerker.

Dann kam die Krankheit. Lange Zeit kämpfte der frühere Handballer mit großer mentaler Stärke gegen den Krebs an: In der RNZ veröffentlichte er vor einem Jahr eine beeindruckende Reportage, wie er als Patient die Koryphäen der Uniklinik mit den Alternativmedizinern zusammenbrachte. Und beide ihm halfen. Am Samstag endete sein Leben - 55-jährig. Kropp hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.