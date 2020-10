Von Holger Buchwald

Heidelberg. Noch ist es nicht ganz offiziell, aber nach den jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sind die Chancen kräftig gestiegen, dass es auch in diesem Corona-Jahr vom 23. November bis 22. Dezember einen Weihnachtsmarkt in der Altstadt geben wird. "Wir werden uns so schnell wie möglich mit der Stadtspitze zusammensetzen und darüber beraten, wie wir unser Sicherheits- und Hygienekonzept umsetzen können", so "Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer. Eines macht er aber auch klar: "Das kann nur funktionieren, wenn auch Glühwein ausgeschenkt werden darf." Ein Weihnachtsmarkt mit Alkoholverbot, wie von Kretschmann empfohlen, mache betriebswirtschaftlich keinen Sinn.

Ein Gläschen oder zwei unter freiem Himmel "mit Abstand und Anstand" zu trinken, sei allemal besser als in geschlossenen Räumen, ist Schiemer überzeugt. Und so will man das Ansteckungsrisiko auf andere Weise minimieren. Auf den Plätzen, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet, soll es zentrale Eingänge geben. Mit Sicherheitspersonal und einer Einbahnstraßenregelung will man gewährleisten, dass sich maximal 500 Besucher auf einmal dort aufhalten. Zudem sieht Schiemer auch die einzelnen Standbetreiber in der Pflicht: Wenn sie vor ihren Buden Menschentrauben duldeten, könne man den Weihnachtsmarkt auch wieder von einem Tag auf den anderen abbrechen, sagt er.

Auf die großen Publikumsmagnete wie das Große Fass wollen die Marktbetreiber in diesem Jahr verzichten. Auch die Pyramide soll abseits der zentralen Plätze aufgestellt werden, um Gedränge zu vermeiden. Ähnlich will die Stadt auch bei den kleineren Märkten in den Stadtteilen oder im Kloster Neuburg vorgehen: Sie werden grundsätzlich erlaubt, allerdings müssten die Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegen, wie eine Stadtsprecherin auf Anfrage mitteilt. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln dürften sich auch dort maximal 500 Besucher gleichzeitig aufhalten. Kontaktdaten der Gäste müssten nicht erhoben werden.