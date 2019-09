Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Wenn Bastian Wiederhold zurückblickt, staunt er: "Ich finde es schon selber krass, wie alles gelaufen ist." Der 19-Jährige ist als "Young Researcher" beim Heidelberg Laureate Forum, in einer Woche wird er in Oxford seinen Masterstudiengang in Mathematik beginnen. "Ich weiß, dass ich Glück hatte", lacht Wiederhold und wird wieder ernst: "Das darf man nicht vergessen. Es hätte auch alles ganz anders laufen können."

Ein Grundschullehrer soll dem jungen Wiederhold damals ein "besonderes Verständnis" für den Schulstoff attestiert haben. "Das weiß ich aber nur von meinen Eltern." Und so richtig nachvollziehen kann Wiederhold es auch nicht: "Von der fünften bis zur siebten Klasse war ich nicht so gut. Die Regel ,Punkt vor Strich‘ hat mir anfangs überhaupt nicht eingeleuchtet." Doch die Erleuchtung kam in der achten Klasse.

"Ich würde nicht sagen, dass ich für Mathe viel gemacht habe", sagt Wiederhold. "Da gerät man so rein." Mathematik ist für ihn universal. Damit könne man das Denken lernen. Am Anfang habe man oft nur die Formeln, die Definitionen und Zahlen. "Doch man kann nicht einfach nur daran denken." Mit der Zeit ergebe sich auch ein Gefühl für die mathematischen Objekte, eine Intuition. "Das ist es auch, was so viel Zeit braucht."

Hintergrund > Beim Heidelberg Laureate Forum (HLF) treffen sich nun schon zum siebten Mal die besten Mathematiker und Informatiker der Welt mit 200 ausgewählten Nachwuchstalenten. Dieses Jahr angereist sind 23 Laureaten - so werden beim HLF die Top-Wissenschaftler genannt, die einen der fünf wichtigsten Preise der beiden Disziplinen bekommen haben. Bei der einwöchigen Konferenz in der [+] Lesen Sie mehr > Beim Heidelberg Laureate Forum (HLF) treffen sich nun schon zum siebten Mal die besten Mathematiker und Informatiker der Welt mit 200 ausgewählten Nachwuchstalenten. Dieses Jahr angereist sind 23 Laureaten - so werden beim HLF die Top-Wissenschaftler genannt, die einen der fünf wichtigsten Preise der beiden Disziplinen bekommen haben. Bei der einwöchigen Konferenz in der Neuen Universität gibt es Workshops und Vorlesungen, besonders wichtig ist aber das bunte Begleitprogramm abseits des Hörsaals, bei dem die Teilnehmer ins Gespräch kommen und netzwerken können. > Die Klaus Tschira Stiftung fördert seit vielen Jahren die Nobelpreisträger-Tagungen in Lindau - und Stifter Tschira wollte solche Treffen für Mathematiker und Informatiker in Heidelberg etablieren. Also gründete er mit seiner Stiftung die Heidelberg Laureate Forum Foundation (HLFF), die die Konferenz organisiert. Die ersten beiden Tagungen in Heidelberg erlebte Tschira noch mit, bevor er im März 2015 unerwartet starb. > Auch die Öffentlichkeit hat etwas vom HLF. Nicht nur besuchen die renommierten Wissenschaftler jedes Jahr Schulen in der Region. Zur Tagung gibt es stets auch eine Ausstellung, dieses Mal "La La Lab" über die Verbindung von Mathematik und Musik im Senatssaal der Alten Universität (Grabengasse 1, nur noch am heutigen Donnerstag, 8.30 bis 19 Uhr, Eintritt frei). Ab 3. Oktober ist "La La Lab" dann wieder im festen Domizil der HLFF, der Mathematik-Informatik-Station MAINS in der Kurfürsten-Anlage 52, zu sehen. Mehr Infos: www.heidelberg-mains.org

Dabei ist Wiederhold niemand, der sich viel Zeit lässt: "Meine Eltern werden sich schon etwas dabei gedacht haben, mich mit fünf Jahren in die Schule zu schicken." Mit 17 machte er sein Abitur. Noch vor seinem Abschluss war er Juniorstudent an der Uni Stuttgart. "Und nur so war es mir auch möglich, meinen Bachelor nach nur zwei Jahren abzuschließen." Genau genommen hat Wiederhold den auf drei Jahre angelegten Abschluss noch schneller in der Tasche gehabt. Ein wenig unangenehm ist es ihm allerdings, davon zu erzählen. Er möchte nicht als Klischee-Mathematiker rüberkommen, nicht wie ein Wunderkind, das lieber alleine im Zimmer sitzt, als Freunde zu treffen.

"Kommunikation ist in der Mathematik sehr wichtig", erklärt Wiederhold. "Es kommen viel weniger Zahlen und Symbole vor, als man denkt." Stattdessen müssten sich Mathematiker untereinander von neuen Lösungswegen überzeugen, auch wenn der Fortschritt minimal sei. Geholfen hat ihm dabei sein Talent fürs Debattieren: "Ich diskutiere schon sehr gerne", sagt der 19-Jährige und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Sogar an Debattier-Wettbewerben hat Wiederhold teilgenommen.

Weil die Kommunikation so wichtig ist, will Wiederhold sich nicht verkriechen. Der viel wichtigere Grund aber ist seine Neugier. Und die kann er nur befriedigen, wenn er viel unterwegs ist, neue Menschen kennenlernt: "Es ist doch überraschend, wie viel Neues man entdeckt, wenn man nicht nur seine fünf Wege geht, auf denen man immer unterwegs ist." Das erste Mal allein in Heidelberg hat er sich auch gleich treiben lassen: "Vom Hauptbahnhof bin ich in Richtung Universität gegangen. Das war mein Ziel, aber sonst bin ich einfach losgelaufen."

Schon am ersten Tag des Forums kann Wiederhold kaum an einer Hand abzählen, mit wie vielen Wissenschaftlern verschiedener Nationalitäten er gesprochen hat. "Die Atmosphäre ist wirklich gut", sagt er. "Alle sind durch die Wissenschaft verbunden und alle werden von ihrer Neugier angetrieben." Der 19-Jährige freut sich bereits auf den Austausch mit den Kollegen.

Wiederholds Lieblingsthemen sind die Statistik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung. "Lerntheorie, Aktienkurse, Verkehr - das sind stochastische Prozesse." Überhaupt tauche die Mathematik in vielen Wissenschaften auf. In der Physik oder Chemie fällt das sofort auf, aber auch in den Sozialwissenschaften wird viel gerechnet. Sogar in der Juristerei seien mathematische Kenntnisse nicht unwichtig: "Zum Beispiel im Wahlrecht. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema, wenn es um die Sitze im Bundestag geht."

Wenn Wiederhold sich nicht mit der Mathematik beschäftigt oder Debatten bestreitet, dann geht er laufen. Den ersten Marathon hat er Anfang Mai in Heilbronn hinter sich gebracht. "Es ist bloß etwas mit der Zeitmessung schief gelaufen. Deswegen tauchen wir in der Statistik nicht auf." Gemeinsam mit einem Freund war er an den Start gegangen - und hat letztlich mit seiner Uhr die Zeit genommen: Vier Stunden und neunzehn Minuten für 42 Kilometer. Beim nächsten Mal möchte er schneller sein.

"Bei allem kommt es eigentlich darauf an, wie man sich organisiert", meint Wiederhold. "Und Disziplin muss man haben." So sei es beim Laufen, in der Mathematik, aber auch ganz generell im Leben. Auch andere Fächer fielen dem 19-Jährigen irgendwann leichter: "Ich habe gelernt, dass man sich auf die Dinge einlassen muss. Irgendwann erkennt man dann die Schönheit, die Struktur, die dahintersteckt."