Dagmar Cyrklaff wurde in Heidelberg geboren und wuchs hier auf. Heute lebt sie in Berlin. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Fastenzeit ist zwar vorbei, aber für Dagmar Cyrklaff hat sie gerade erst begonnen. Obwohl sie eigentlich ja super gerne esse, "am liebsten Süßigkeiten", tritt die studierte Betriebswirtin derzeit etwas kürzer. Denn am Samstag geht sie bei der Wahl zur "Misses MGO Deutschland 2019" in Magdeburg an den Start - und könnte dort zur schönsten Frau Deutschlands gekrönt werden.

Cyrklaff, 30 Jahre alt, Tochter polnischer Eltern, wurde in Heidelberg geboren, ist hier aufgewachsen. Im wirklichen Leben arbeitet sie als Social-Media- und PR-Managerin in Berlin. Die Welt der Schönheit hat sie aber schon immer interessiert. Seit Beginn ihres Studiums war sie als Model aktiv. Mal stand sie als Hostess vor der Kamera, mal für Fernsehspots. "Es war aber nie mein Hauptziel, in die Modelwelt einzutauchen", erklärt die amtierende "Misses MGO Süddeutschland".

Die Teilnahme an dem Wettbewerb der "Miss Germany Organisation" - einem von zwei großen Modelwettbewerben hierzulande - sieht sie vielmehr als eine Art Abenteuer. "Ich mag es, wenn ich Dinge mache und erfahre, die ich noch nicht kannte."

Das war schon immer so. Als Schülerin verbrachte Cyrklaff ein Jahr in Frankreich, nach dem Abitur verschlug es sie nach Italien, später lebte sie in Schottland und Shanghai. Heute spricht die 30-Jährige fünf Sprachen fließend. Generell müsse man schon auf die geistigen Stärken schauen, sagt sie. Dass sie das auch ernst meint, unterstreicht sie mit Sätzen wie "Jeder sollte so leben, wie er sich wohl fühlt" oder "Für mich ist es wichtig, nicht nur auf die Optik reduziert zu werden".

Das Studium, sagt Cyrklaff, habe ihr immer Spaß gemacht. Sich tiefer mit Fragen auseinanderzusetzen, wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. "Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt." Das mit dem Klamottenkonsum, sagt sie, müsse sich dringend ändern. Leute müssten dazu gebracht werden, einfach weniger zu konsumieren als bisher. Sie selbst kaufe seit Langem nur noch Sachen, in die sie sich wirklich verliebe. Und wenn sie sich etwas Neues kaufe, dann nur, wenn sie zuvor etwas anderes verkauft habe.

Bei ihrem Auftritt am Samstag hat Cyrklaff jedoch weniger Einfluss auf die Wahl der Garderobe. Denn dann muss sie einmal im Abendkleid und einmal im Bikini vor die Jury treten, bevor die besten fünf Models in einer abschließenden Fragerunde ihre Schlagfertigkeit beweisen müssen. "Ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich schon", sagt Cyrklaff. Aber eigentlich fahre sie ohne große Erwartungen dorthin. Vielmehr freue sie sich darauf, die Branche einmal von ihrer anderen Seite kennenzulernen, "die anderen Mädels" zu treffen. Wenn sie durch eine Platzierung ganz vorne jedoch die Chance auf ein großes Fotoshooting habe, dann, sagt Cyrklaff: "Würde ich das natürlich machen."

Als Model durchstarten - das möchte sie trotz allem aber nicht. "Meine Karriere ist mir sehr wichtig." Die Verantwortung im Job, der reguläre Tagesablauf würden ihr einfach fehlen. Vielleicht mache sie ihren Doktor, vielleicht gründe sie ihr eigenes Unternehmen. "Mal sehen, was die Zukunft so bringt." Erst einmal konzentriert sie sich voll und ganz auf das kommende Wochenende. Dafür hat sie in den letzten Wochen täglich ein bis zwei Stunden Sport gemacht. Und ab und an, verrät sie, verzichtet sie sogar auf die ein oder andere Süßigkeit.