Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eine Totalprothese im Mund war lange Jahre für viele Menschen ein Schreckgespenst. Doch von den 65- bis 70-Jährigen in Deutschland ist inzwischen nur noch jeder Sechste völlig zahnlos. Die Präventionsbemühungen haben gefruchtet. Allerdings: "Die Probleme, die mit dem Zahnverlust einhergehen, verschieben sich nur in höhere Altersgruppen", sagt Prof. Peter Rammelsberg. Und vor allem konzentrierten sich Zahnschäden immer mehr bei den sozial schlechter gestellten Bevölkerungsgruppen. Das kennen die Experten genauso von Kariesbefall bei Kindern.

Der Ärztliche Direktor der Klinik und Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik ist Referent bei der nächsten Veranstaltung "Medizin am Abend" von Universitätsklinikum und RNZ am Mittwoch, 10. April. Er berichtet über die Möglichkeiten der modernen Zahnheilkunde: "Prothesen, Brücken, Implantate: Für jede Zahnlücke die passende Versorgung".

Was Peter Rammelsberg findet: Die Totalprothese für zahnlose Patienten, die die Krankenkassen mit 50 Prozent bezuschussen, kriegten die Zahnärzte ganz gut hin. Doch die Kaukraft betrage dann nur noch ein Viertel derjenigen eines voll bezahnten Patienten. Könne man den Zahnersatz auf zwei Implantate im Unterkiefer bauen, verdopple sich die Kaukraft wieder. Doch das werde von den Kassen als Luxus betrachtet.

Ist der Patient selbst schuld, wenn er schlechte Zähne hat? Nicht unbedingt, meint der Zahnmediziner, es gebe schließlich auch andere Risikofaktoren als miserables Zähneputzen, etwa Parodontitis, verschleißbedingte Probleme oder Pressen und Knirschen.

Auch ein Thema des Abends: Besser eine Brücke für 1000 bis 1500 Euro oder ein Implantat plus Krone für 2000 bis 3000 Euro? Vom einen wie vom anderen seien nach zehn Jahren noch 89 Prozent der Arbeiten intakt, sagt ihm die Statistik. Und was macht man am besten bei großen Zahnlücken? Hier spricht er sich für strategisch gesetzte Implantate zusätzlich zu den eigenen Pfeilerzähnen aus.

Auch um Materialien beim Zahnersatz geht es dem Referenten. Heute würden die meisten Kronen und Brücken aus weißen Hochleistungskeramiken oder aus edelmetallfreien Kobalt-Chrom-Legierungen hergestellt. Dann gibt es kein Abplatzen der Verblendkeramik mehr. Und schließlich wird Rammelsberg auch die digitale Fertigung von Zahnersatz in den zahntechnischen Laboren vorstellen.

Info: Prof. Peter Rammelsberg: "Prothesen, Brücken, Implantate: Für jede Zahnlücke die passende Versorgung", Mittwoch, 10. April, 19 Uhr, Hörsaal der Kopfklinik, INF 400.