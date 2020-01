Nach seinem Vortrag beantwortete Felix Herth, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin-Pneumologie in der Thoraxklinik, noch Fragen der Zuhörer, etwa zu Impfungen gegen Lungenentzündung oder Keuchhusten und zur Stärkung des Immunsystems. Foto: Alex

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Natürlich wurde ganz schön gehustet und gehüstelt im Hörsaal der Kopfklinik, als Prof. Felix Herth bei der 64. Veranstaltung "Medizin am Abend" von Unversitätsklinikum und RNZ seinen Vortrag zu Husten und Bronchitis hielt. Es ist schließlich die passende Jahreszeit für Erkältungskrankheiten. Mit Loriots "Hustenkonzert" in einer Aufnahme der Bonner Philharmonie, stieg der Medizinische Geschäftsführer der Thoraxklinik auch gleich ganz witzig ein.

Husten jedenfalls sei, so sagte er, ein Schutzreflex des Körpers, um Fremdkörper oder Schleim aus den Atemwegen zu bringen. Schleim sei die Spülflüssigkeit der Lunge, von der jeder Mensch täglich einen halben Liter produziere. Mit Husten und Niesen erreicht der Körper auch ganz schöne Geschwindigkeiten, da kommt kein ICE mit: 500 Kilometer pro Stunde sind es beim Husten, gar tausend beim Niesen. "Und wer lange und kräftig genug hustet", so Herth, "bekommt schmerzhaften Muskelkater in der Atemhilfsmuskulatur."

Der Lungen-Experte Prof. Felix Herth. Foto: Alex

Husten wird durch verschiedene Reize ausgelöst: kalte Luft, eingeatmete Fremdpartikel wie Rauch und Staub oder chemisch, durch Entzündungsstoffe. Dazu zählen auch destilliertes Wasser, Zitronensäure oder scharfer Pfeffer. Eine Erkältung mit Husten – oft als Spätreaktion –, also den sogenannten grippalen Infekt, holt sich der Mensch leicht: "Pro Tag infizieren sich 50 Millionen Menschen mit Erkältungsviren", unterstrich Herth. Und diese Krankheit, bei der man an den beiden Tagen, an denen man sich schlapp fühle, auch ansteckend wirke, gehe mit Medikamenten genauso schnell vorüber wie ohne Medikamente. Erst wenn ein Arzt neben dem Husten andere Alarmzeichen findet, wird es gefährlich: Atemnot, Fieber, Schmerzen, Blut, bekannte Krebserkrankung, starker Raucher oder etwas Verschlucktes.

Hintergrund Wie kann man sich vor Ansteckung schützen? > Händewaschen ist das A und O. > Berührung der Schleimhäute (Augen, Mund) mit den Händen vermeiden. > Desinfizieren und Reinigen von Telefon, Fernbedienung, Tastaturen. > Abstand zu hustenden Personen halten – mindestens einen Meter. > Richtig husten: Nicht in die Hand, [+] Lesen Sie mehr Wie kann man sich vor Ansteckung schützen? > Händewaschen ist das A und O. > Berührung der Schleimhäute (Augen, Mund) mit den Händen vermeiden. > Desinfizieren und Reinigen von Telefon, Fernbedienung, Tastaturen. > Abstand zu hustenden Personen halten – mindestens einen Meter. > Richtig husten: Nicht in die Hand, sondern in die Ellenbeuge.

Was hilft bei Husten? > Luft anfeuchten. > Sich warm einpacken, sich schonen. > Ausreichend trinken: heiße Zitrone und Kräutertee. > Hühnersuppe hilft. Sie wirkt antientzündlich, und weil sie heiß ist, sorgt sie für bessere Durchblutung; der Schleim löst sich. > Honig lindert den Hustenreiz. > Inhalation mit Feuchtinhalatoren hilft der Lunge laut Prof. Herth extrem. Solche Inhalatoren gibt es auch auf Rezept vom Arzt. (bik)

[-] Weniger anzeigen

Der Lungen-Experte erklärte den Zuhörern den Unterschied zwischen Hustenstillern und Hustenlösern aus der Apotheke, berichtete, welcher Hustensirup laut der Zeitschrift "Öko-Test" tatsächlich wirke ("Wick"), und mit welchen pflanzlichen Mitteln wie Gelomyrtol oder Umckaloabo es dem Patienten besser gehe. Eines machte er – laut Tests – auch klar: "So gut wie jeder Bronchialtee ist mit Pestiziden belastet. Jeder andere Tee tut es aber auch bei Husten."

Harmlos ist er natürlich nicht immer. Hinter chronischem Husten könne ein ganzes Bündel von Krankheiten bis hin zu Herzinsuffizienz stecken, erklärte Felix Herth. Und er ließ die Zuhörer staunen: "Die häufigste Ursache für Husten sind Medikamente, etwa die gegen Bluthochdruck oder Herzkrankheiten." Hier empfahl er den Zuhörern bei länger dauerndem Husten einen Blick in den Beipackzettel ihrer Arzneien. Der Arzt könne dann ein anderes Medikament verschreiben. Für Patienten mit unstillbarem Husten gibt es laut Herth ein neues wirksames Medikament – allerdings mit Nebenwirkung: Man schmeckt nichts mehr. Und schließlich gab der Mediziner noch Tipps, für wen welche Impfungen – etwa gegen Grippe, Keuchhusten, Lungenentzündung – wichtig sind.