Kompakt in der Mitte und mit einem grünen Erholungsstreifen am Neckarufer: So stellt sich Kerstin Höger die Zukunft des Neuenheimer Feldes vor. Im Kern könnten sich Stadt, Land und Uni damit anfreunden. Visualisierung: Höger/RNZ-Repro

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der erste Schock ist verdaut. Nun können sich die beiden Vorsitzenden des Koordinationsbeirates, Lenelis Kruse-Graumann und Albertus Bujard, damit abfinden, dass Stadt, Land und Universität den Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld viel früher als gedacht beenden wollen. Im Dezember waren die drei Projektträger vorgeprescht und hatten bekundet, dass die Entwürfe der Planungsteams von Astoc und Kerstin Höger sehr gute Ergebnisse geliefert hätten. Auf dieser Basis könne man weiterarbeiten. Mit einem Schlag ist damit auch die Bürgerbeteiligung, die der Koordinationsbeirat begleitete, beendet.

Nur wenige Wochen zuvor klang das noch anders. Der Expertenrat hatte sich dafür ausgesprochen, dass es in der nächsten Masterplanphase nun darum gehen müsse, eine Synthese aus den beiden vorliegenden Entwürfen zu bilden. Damien Ertel vom Universitätsbauamt und Samy Schneider vom Stadtplanungsamt hatten nach der Vorprüfung der Entwürfe noch Verbesserungspotenzial gesehen. Und so sehen Kruse-Graumann und Bujard nun das Stadtplanungsamt in der Verantwortung, die beiden Entwürfe miteinander zu verbinden und den Gremien einen Masterplan aus einem Guss zum Beschluss vorzulegen.

Kruse-Graumann und Bujard sehen die bisher erzielten Ergebnisse mit gemischten Gefühlen. Positiv sehen sie, dass sich die Beteiligten trotz des ursprünglichen gegenseitigen Misstrauens auf einen Kompromiss einigen konnten. Dass man sich angenähert habe, ist für Bujard ein großes Verdienst der Bürgerbeteiligung, um die sich 25 Ehrenamtliche im Koordinationsbeirat und 83 Mitglieder im Forum bemüht hatten.

Beide Vorsitzenden des Koordinationsbeirates sehen aber auch noch offene Baustellen. "Wir bräuchten einen dynamischen Masterplan wie in Patrick-Henry-Village, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen", sagt Kruse-Graumann. Und Albertus Bujard fürchtet, dass die erzielten Ergebnisse schnell wieder aufgeweicht werden könnten. So hat das Universitätsklinikum bereits mehr Flächen als in der Aufgabenstellung zum Masterplan festgeschrieben gefordert. "Dafür habe ich zu diesem Zeitpunkt kein Verständnis", sagt Bujard.

Warum die Projektträger auf einmal den Prozess beenden wollen, darüber können Kruse-Graumann und Bujard nur spekulieren. Ist es Resignation, weil sich die Planungsteams von Astoc und Kerstin Höger in ihren Entwürfen so stark angenähert haben, dass sie sich nur noch in Detailfragen unterscheiden? Oder will man das Erreichte festzurren, weil es sonst wieder zerredet werden könnte? Bujard glaubt am ehesten, dass das vorzeitige Aus finanzielle Gründe haben könnte: "Dafür hätte ich ein gewisses Verständnis." Denn warum sollten Uni, Stadt und Land noch mehr Geld in die Hand nehmen, wenn die Ergebnisse immer ähnlicher werden?

Positiv sieht Kruse-Graumann, dass ein 60-Meter-Korridor am Neckar von der Bebauung freigehalten werden soll. Zugleich fürchtet sie, dass das Neuenheimer Feld angesichts der vorgesehenen dichten Bebauung eine Hitzeinsel werden könnte. "Hinzu kommt, dass nicht alle Stadtteile gewinnen. Die Wieblinger sind sehr zufrieden, sie bekommen keine große Brücke. Die Bergheimer dagegen bekommen noch mehr Verkehr ab und sind sehr unzufrieden."

"Ich sehe es pragmatisch", sagt hingegen Bujard: "Wenn wir gegen eine vorzeitige Beendigung des Prozesses wären, hätten wir uns bereits positioniert." Auch Kruse-Graumann meint: "Man muss jetzt das Beste draus machen." Gut gefällt Bujard zum Beispiel, dass es einen grünen Übergang vom Handschuhsheimer Feld zum Neckar geben soll. Dass wenigstens zwei so gute Entwürfe herauskamen, sei auch das Verdienst der Bürgerbeteiligung – und deren Pensum war enorm. Am Ende gab es 22 Sitzungen des Koordinationsbeirates, 16 Forum-Sitzungen, acht öffentliche Veranstaltungen, drei Online-Beteiligungen und vier Ausstellungen von Plänen und Modellen. Bujard: "Dieser außergewöhnliche Planungsprozess hat in vier Jahren deutlich mehr erreicht als die zehn Jahre Planungsbemühungen davor." Bei der Entwicklung der Bebauungspläne müssten nun die offenen Fragen geklärt werden. Für diese Umsetzungsphase fordern Bujard und Kruse-Graumann weitere Beteiligungsformate, die über das im Baugesetzbuch festgeschriebene Mindestmaß hinausgehen.

Info: Bereits an diesem Dienstag, 25. Januar, diskutiert der Bezirksbeirat Bergheim über das Thema in einer Videokonferenz. Interessierte können die Sitzung im Neuen Sitzungssaal des Rathauses ab 18 Uhr verfolgen.