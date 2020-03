Von Holger Buchwald

Heidelberg. Anders als die Stadt, die Universität und das Land wollen sich die Bezirksbeiräte im Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld noch nicht auf den Entwurf des Planungsteams Astoc festlegen (siehe Hintergrund unten). Die Stadtteilvertretung in Wieblingen war die erste von vieren, die sich nun im Vorfeld der entscheidenden Gemeinderatssitzung im Mai mit den bisherigen Entwürfen beschäftigte. Knapp 100 Zuhörer waren in das Evangelische Gemeindehaus gekommen, wo die Sorge vor einer Fünften Neckarquerung die mehr als dreistündige Diskussion beherrschte.

"Alle vier Planungsteams erachten eine Westanbindung für notwendig", betonte Bürgermeister Jürgen Odszuck, der die Sitzung leitete. Aber eine, die dem Umweltverbund diene; eine Autobrücke sei vom Tisch. Geprüft werden sollten nur noch eine schmale Fuß- und Radbrücke, eine Brücke für die Straßenbahnen oder Busse und eine Seilbahn. "Die Idee der Seilbahn könnte in der sehr verfahrenen Situation hinsichtlich ihrer Funktionalität und einer möglichen Konsensfindung der Brückenschlag sein", hofft Odszuck.

Auch wenn die Frage der verkehrlichen Anbindung des Neuenheimer Felds noch nicht abschließend geklärt ist, ist in den Augen der Projektträger der Astoc-Entwurf hinsichtlich des Städtebau- und des Freiraum-Konzepts am überzeugend-sten. Annette Friedrich, Leiterin des Stadt-planungsamts, lobte, dass der Entwurf klare Raumkanten vorweise. "Und wir wollen die Idee der Campusmitte mit einem großen Platz gerne aufgreifen." Astoc nehme mit seinem Cluster-Konzept auch Rücksicht auf unterschiedliche Nutzungen im Neuenheimer Feld. Im Konzept sind einzelne Quartiere mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie Forschung, Medizin oder Technologiepark vorgesehen.

Der Städtebau und die Freiräume interessierten den Bezirksbeirat Wieblingen jedoch nur am Rande. Viel wichtiger war ihm der Verkehr. Und in diesem Punkt ist die Beschlussvorlage der Verwaltung in den Augen der Stadtteilvertreter noch zu vage. Darin heißt es: Verschiedene Straßenbahn-Varianten sollen weiter geprüft werden, zudem die Neckarbrücke oder die Seilbahn. Weitere Gutachten zu den Auswirkungen sollten dazu Klarheit bringen.

Für Regine Buyer (GAL) besteht das Hauptproblem darin, dass jetzt schon über konkrete Entwürfe diskutiert wird, ohne dass ein schlüssiges Verkehrskonzept vorliegt. Ein Zuhörer äußerte die Sorge, dass eine Festlegung auf Astoc gleichzeitig den Bau einer neuen Neckarbrücke bedeute. Denn dieses Team hatte die Neckarquerung seit Beginn des Masterplanprozesses in seinen Entwürfen mit drin. Buyer betonte hingegen, dass eine Brücke über das Flora-Fauna-Habitat und das Naturschutzgebiet Altneckar nur zulässig sei, wenn alle anderen Möglichkeiten zur Verkehrserschließung ausgeschöpft seien. "Es darf keine breite oder schmale, nicht einmal eine gehäkelte Brücke gebaut werden", so Buyer. Der Altneckar sei zum Beispiel ein wichtiger Rückzugsort für Zugvögel aus Skandinavien. Einige Wieblinger fürchteten zudem, dass eine neue Verbindung zwischen ihrem Stadtteil und dem Neuenheimer Feld nur noch mehr Autoverkehr anziehen könnte. "Man darf die Verkehrsprobleme nicht an die Peripherie verlagern", so Elsa Becke (Bunte Linke).

Ein gemeinsamer neunseitiger Antrag mit Bezirksbeiräten aus Bergheim, Neuenheim und Handschuhsheim fand in der ersten Sitzung in Wieblingen eine große Mehrheit. So soll nicht nur Astoc, sondern auch das Team Kerstin Höger an den weiteren Entwürfen für den Masterplan arbeiten. Höger sieht nämlich als einziges Team kaum einen Nutzen in einer neuen Neckarquerung. Der Bezirksbeirat forderte auch, dass neben den von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Straßenbahnlinien im Neuenheimer Feld auch über eine Weiterführung bis Patrick-Henry-Village nachgedacht werden müsse. Und vor allem solle auch eine Mobilitätsvariante ohne Fünfte Neckarquerung geprüft werden.

Info: Der Bezirksbeirat Bergheim diskutiert am Mittwoch, 11. November, ab 18 Uhr im Dezernat 16 zum Thema.