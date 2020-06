Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es gibt Übereinstimmungen, aber auch unterschiedliche Ansätze: In der letzten Sitzung des Bezirksbeirats Neuenheim ging es um den Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld. Vier Planungsbüros haben inzwischen die Themenfelder Städtebau, Mobilität, Freiraum und technische Infrastruktur im Verhältnis zum rechtlichen, zeitlichen und finanziellen Aufwand sowie Nutzen bearbeitet und schon den Bezirksbeiräten in Bergheim und Wieblingen vorgestellt. Nun waren die Neuenheimer dran. Fragen zur Verkehrspolitik und der Umgang mit dem Gewann Hühnerstein im Handschuhsheimer Feld standen im Mittelpunkt der zweistündigen Diskussion.

Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, fasste die Vorarbeiten der Planer zusammen und wiederholte den Ansatz von Stadt, Land und Universität, in der anstehenden Konsolidierungsphase methodisch und inhaltlich mit dem Büro Astoc als "federführendem Team" zusammenzuarbeiten. Die städtebaulichen Strukturen und die der Freiräume seien hier am besten geklärt, meinte Friedrich. Astoc nehme mit seinem Cluster-Konzept auch Rücksicht auf unterschiedliche Nutzungen. "Aber alle anderen Büros bleiben beteiligt", fügte sie hinzu. Was Sitzungsleiter Bürgermeister Wolfgang Erichson, seit Mai Neu-Bürger in Neuenheim, bestätigte: Man wolle für den weiteren Prozess die besten Ansätze von allen sammeln, betonte er.

Da regte sich Widerstand. Frieder Rubik (GAL) stellte den Antrag, das Planungsbüro von Kerstin Höger in das federführende Team "auf Augenhöhe" aufzunehmen. Höger wird besonders bei Naturschutzverbänden favorisiert. Grundsätzlich kritisierte Rubik die "Wachstumsphilosophie" der Astoc-Pläne. Und gerade beim Straßenbahnkonzept und der Bebauung gebe es noch erheblichen Nachbearbeitungsbedarf. Das Contra kam aus den eigenen Reihen: David Esders (Grüne) formulierte den Gegenantrag, weil er die Büros Astoc und Höger für "nicht kompatibel" hielt. Die Mehrheit der Bezirksbeiräte schloss sich dieser Ansicht an.

Einig waren sich die Bezirksbeiräte, dass alle Verkehrsoptionen der Planungsbüros weiter geprüft werden sollen. Dazu gehören zur inneren Erschließung eine Campus-Flotte und eine äußere ÖPNV-Erschließung aus möglichen Kombinationen. Das heißt: Eine Autobrücke ist zwar vom Tisch, im Kopf aber bleiben eine "schlanke Fuß- und Radbrücke" von Wieblingen ins Neuenheimer Feld mit Anbindung an einen Mobilitäts-Hub am S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen, wo Leihräder oder E-Scooter angemietet werden können oder Carsharing-Fahrzeuge stehen, eine Straßenbahn-Brücke über den Neckar und mehrere Varianten einer Straßenbahn innerhalb des Neuenheimer Feldes. Im Gespräch bleibt auch eine Seilbahn von Pfaffengrund-Wieblingen über den SRH-Campus auf die andere Neckarseite. Wichtig war den Räten besonders, dass das Gewann Hühnerstein erst dann bebaut wird, wenn die Nachverdichtungspotenziale im Neuenheimer Feld ausgeschöpft sind. Übrigens: Bei der Frage, wie das Gewann Hühnerstein in das gesamte Baukonzept integriert werden könnte, hat laut Vorlage der Stadt das Planungsbüro Höger als einziges Team keinen Beitrag abgeliefert: Kerstin Höger will den Campus ohne diese Fläche entwickeln.

Info: Der Bezirksbeirat Handschuhsheim diskutiert am heutigen Dienstag um 18 Uhr im Carl-Rottmann-Saal, Dossenheimer Landstraße 13.