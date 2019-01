Von Timo Teufert

Heidelberg. Im Pleikartsförster Hof, direkt neben dem ehemaligen Airfield der US-Armee, hat seit dem 2. Januar der erste Bauernhof-Kindergarten der Stadt eröffnet. Auf dem 4800 Quadratmeter großen Gelände einer ehemaligen Tierklinik hat das Unternehmen "Mäusezauber", das in Heidelberg vier weitere Einrichtungen betreibt, drei Gruppen eingerichtet. Sehr zum Leidwesen der Anwohner: Sie fürchten, dass durch die Eltern, die ihren Nachwuchs mit dem Auto in den Naturkindergarten bringen, viel Verkehr entsteht, der die im Dorf lebenden Kinder gefährden könnte.

"Keiner von uns hat etwas gegen Kinder", betont Günter Sandner, der gegenüber vom neuen Kindergarten wohnt. Schließlich lebten im Pleikartsförster Hof rund 40 Kinder. "Sie bewegen sich hier vollkommen frei. Und weil es keinen Spiel- oder Bolzplatz gibt, nutzen sie auch die Straße zum Spielen", sagt Anwohnerin Wiebke Nass. Das könnte zum Problem und zur Gefahr werden, wenn der Verkehr jetzt zunimmt. Zur Schule gehen die Kleinen im Pfaffengrund und in Eppelheim. Auf dem Weg dorthin müssen sie an einer schwer einsehbaren Stelle genau die Straße queren, über die die Autos der Eltern an- und abfahren. Denn der Kindergarten liegt am Ende des verlängerten Oftersheimer Weges in einer Sackgasse. Die Anwohner fürchten, dass sich vor allem besser verdienende Eltern den Kindergarten leisten können und dann ihre Kinder mit dem Auto dorthin fahren.

"Normalerweise wird eine Kita doch dort gebaut, wo die Kinder sind", sagt Landwirt Martin Pfisterer. Im Pleikartsförster Hof liege sie auf der grünen Wiese. "Es ist doch unwahrscheinlich, dass viele Eltern mit dem Fahrrad kommen", meint Sandner. Zumal es auch keinen direkten Anschluss an den Nahverkehr gibt. Und auch Landwirt Pfisterer fürchtet Einschränkungen: Sollten Autos von Eltern nicht auf dem "Mäusezauber-Grundstück, sondern auf der Straße oder gar auf seinen landwirtschaftlichen Flächen parken, komme er mit seinen bis zu drei Meter breiten Maschinen nicht mehr durch oder auf sein Betriebsgelände, dessen Zufahrt direkt neben der Kita liegt.

Im Rahmen der Nachbarschaftsbeteiligung habe man deshalb ein Verkehrs- und Parkkonzept gefordert, berichtet Sandner. Darauf sei die Verwaltung aber nicht eingegangen, genau wie auf den Wunsch nach einer Ortsbegehung. "Auch auf die Unterschriftenliste, auf der alle Einwohner unterschrieben haben, kam keine Reaktion", sagt Sandner. Die Stadt lehnte aber auch die Einsprüche aller Nachbarn gegen die Umnutzung des Geländes ab. Dagegen geht Sandner nun rechtlich vor.

Im ehemaligen Wohnhaus sind die Gruppenräume des Kindergartens untergebracht. Davor gibt es Parkplätze für die Eltern. Foto: Philipp Rothe

Der Kita-Betreiber verfolgt in der neuen Einrichtung ein naturbezogenes pädagogisches Konzept mit Schwerpunkt Bauernhof. Deshalb gibt es neben einem 750 Quadratmeter großen Außenspielbereich, der in der alten Reithalle entstanden ist, auch einen Kleintierbereich mit Ziegen, Schafen, einem Zwergpony, Meerschweinchen und Kaninchen. Die Tiere werden in die Angebote einbezogen, die Kinder sollen beim Ausmisten, Füttern und Striegeln helfen. Die Gruppenräume sind auf zwei Häuser verteilt. "In Hinblick auf die Parkplätze haben wir im Rahmen des Möglichen alles getan", ist "Mäusezauber"-Geschäftsführer Marco Kling überzeugt.

Darüber, wie viel Verkehr durch die Eltern entsteht, kann er sich noch kein abschließendes Urteil bilden: "Typisch für Heidelberg ist, dass der Großteil der Eltern mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommt", sagt Kling. Um eine potenzielle Gefahrensituation auf dem Oftersheimer Weg zu entschärfen, habe man aber zusammen mit der Stadt die Lösung einer Vorfahrt gemacht. "Der Großteil des Verkehrs spielt sich auf dem Grundstück ab", sagt Kling.

Und auch bei der Stadt teilt man die Bedenken der Anwohner nicht: "Die geplante Kita liegt in einem Dorfgebiet, in dem Anlagen für soziale Zwecke allgemein zulässig sind. Nachdem alle bauordnungsrechtlichen Anforderungen ebenfalls erfüllt sind, hat der Bauherr einen gesetzlichen Anspruch auf Baugenehmigung." Bei der Zahl der Stellplätze seien die Anforderungen sogar übererfüllt. Nach den Bestimmungen müsste eine Kita mit 60 Plätzen sechs Stellplätze nachweisen, im Pleikartsförster Hof sind es 17 - sieben für Mitarbeiter auf dem Grundstück und zehn für Eltern. "Da die Bring- und Abholzeiten nicht zu einer fixen Stunde, sondern flexibel gestaltet sind, kann davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr verteilt", so eine Stadtsprecherin. Die Stadt werde die Verkehrssituation aber zusammen mit der Verkehrspolizei genau beobachten.