Von Arnd Janssen

Heidelberg. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Einer von ihnen war im Jahr 2013 der Afghane Said Azami, der sein Land aufgrund von Terrorismus und Krieg verlassen musste - und über Umwege in Deutschland eine neue Heimat fand. Hier kam er in einem Flüchtlingscamp am Rande von Schwetzingen unter. Bei einer Lesung im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) berichtete Azami jetzt von seinen Erfahrungen und las aus seinem aktuellen Buch "Mut zu neuen Wegen". Das hat er gemeinsam mit der Schwetzinger Stadträtin Raquel Rempp im Selbstverlag veröffentlicht.

Der Veranstalter, Stadtrat Waseem Butt, flüchtete vor 27 Jahren selbst aus Pakistan nach Deutschland. Zur Eröffnung der Lesung sagte er: "Wofür brauchen wir Mut? Wenn wir unsere vertraute Umgebung verlassen müssen und Entscheidungen getroffen werden müssen, über deren Konsequenzen wir uns nicht bewusst sind." Er wünscht sich, dass die Deutschen ihre Augen öffnen, umdenken und über die Gründe des Flüchtens mehr nachdenken.

Azami erzählt schließlich mit kräftiger und betonungsreicher Stimme in Ausschnitten über sein Leben - in fließendem Deutsch, mit nur wenigen Fehlern. Seine Kindheit verbrachte er in einfachen Verhältnissen in einem Dorf in der nördlichen Bergwelt Afghanistans. Er wuchs unter der Besatzung der Sowjetunion auf, die 1979 einmarschiert war. Im Kampf gegen die sich auflehnenden Mudschaheddin beschossen sowjetische Truppen und Flugzeuge wiederholt auch Azamis Dorf. Dabei wurde nicht nur er schwer verletzt, sondern auch viele seiner Freunde und Familienangehörigen. Azami berichtet von einer Kindheit, die keine war.

Seine Flucht im Jahr 2013 führte ihn unter anderem durch den Iran, die Türkei und Griechenland. Ständig war dabei sein Leben in Gefahr: Grenzer hätten auf ihn geschossen, auf der Überfahrt nach Lesbos ertrank er beinahe in der Ägäis. Wiederholt zeigt sich der junge Autor traurig und verbittert über sein Land, das seit Jahrzehnten von Kriegen und Konflikten gebeutelt ist. Nach seinen eigenen Erfahrungen hat Azami verstanden, was Flüchtlinge durchmachen. Er habe jedoch nie den Glauben verloren, wie er mit dem Zitat unterstreicht: "Flüchtling sein heißt: die Heimat verlassen müssen ohne eigene Schuld, ohne Sicherheit - nur mit einem Herzen voll Hoffnung." Für ihn ist es jetzt zum Auftrag geworden, Antworten auf die Frage zu finden, weshalb sein Land nicht zur Ruhe kommt.

Raquel Rempp wurde in Deutschland auf Azamis Mitteilungsdrang aufmerksam - und half ihm, seine Erinnerungen niederzuschreiben. Auch bei der Übersetzung der Texte ins Deutsche stand sie ihm zur Seite. Für Rempp ist es wichtig, auch das Schicksal von afghanischen Vertriebenen zu beleuchten, die meist weniger Aufmerksamkeit erhielten als etwa syrische Flüchtlinge.

Auch Zuhörerin Daniela Löhr war beeindruckt von Azamis Schilderungen: "Seine Stimme spricht für alle afghanischen Flüchtlinge." Nach Ereignissen wie dem Mord von Kandel seien Menschen aus diesem Land zunehmend in Verruf geraten. Azamis Beispiel zeige, dass man nicht nur negativ berichten müsse. Gudrun Sidrassi-Harth vom Asylarbeitskreis appellierte bei der anschließenden Diskussionsrunde an die Vernunft der Politiker, Afghanistan nicht zu leichtfertig als sicheres Herkunftsland einzustufen und damit vermehrt Abschiebungen zu legitimieren. Die Situation verschlechtere sich eher, als dass sie sich verbessere. Ein Bericht über die aktuelle Sicherheitslage des Auswärtigen Amtes ließe leider auf sich warten. Nur dieser würde den Behörden helfen, die Situation in Afghanistan richtig einzuschätzen.

Stadtrat Butt machte schließlich deutlich, dass es ihm bei einer Veranstaltung wie dieser um ein offenes Forum gehe: "Wir möchten die Geschichten von Menschen in den Vordergrund stellen." Von jemandem wie Azami erfahre man etwas über Flüchtlingsschicksale aus erster Hand. Jeder Bürger sei eingeladen, sich ein Bild zu machen und mit zu diskutieren. Und Autor Said Azami? Der möchte den Menschen in Deutschland weiterhin seine Geschichte nahebringen.