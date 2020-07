Heidelberg. (bms) Anja Boto aus Neuenheim möchte im kommenden Jahr für die CDU in Heidelberg zur Landtagswahl antreten. Die Partei wird Boto am 18. Juli auf einer Wahlkreisvertreterversammlung für den Wahlkreis nominieren. Boto kommt aus Bielefeld, lebt seit 2012 in Heidelberg, arbeitet als Finanzcontrollerin im Management bei Airbus und ist schon länger in der Kommunalpolitik aktiv.

Als "ausgesprochene Teamplayerin" stehe sie parteipolitisch "weder rechts noch links, wohl eher in der Mitte." In ihrer Partei gilt Boto als weltoffen und zukunftsgewandt, sucht selbstbewusst den Dialog, nicht die Kontroversen. Sie engagiert sich als Bezirksbeirätin und stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtbezirksverbands Neuenheim, ist verheiratet und Mutter von drei Kindern (14, 12 und 9 Jahre). Mit ihrem Engagement möchte sie "die CDU wieder mit Inhalten füllen".

Schwerpunkte ihres politischen Engagements sind Familie, Bildung, Sicherheit und Wirtschaft. In ihrer beruflichen Laufbahn habe sie als Controllerin schon Budgets im dreistelligen Millionenbereich gesteuert und gelernt, wirtschaftliche Zusammenhänge transparent zu machen, Konzepte zu entwickeln und damit anderen Menschen zu helfen.

Ein besonderes Anliegen sei ihr aber auch der Bereich Familie und Bildung. "Ich kenne aus eigener Erfahrung den Spagat zwischen Job und Familie." Heidelberg sei im Landtag aktuell nicht gut vertreten, sagt sie. "Das will ich ändern. Ich habe das Ziel, das verlorene Landtagsmandat für die CDU in Heidelberg zurückzugewinnen." Aktuelle und wichtige Herausforderungen wie Klimaschutz, Digitalisierung und strategische Gesundheitspolitik seien mit ihrer Partei am besten zu meistern. Für diese Themen wolle sie in Stuttgart um Fördermittel für Heidelberg kämpfen. "Und dazu müssen wir wieder die stärkste politische Kraft im Land und auch in Heidelberg werden."