Heidelberg. (hob) Es sind nur Einzelfälle, doch manche Anwohner und Gastwirte in der Heidelberger Altstadt kämpfen im Streit um Lärm und Randale immer noch mit harten Bandagen. Mit einem besonders skurrilen Fall musste sich nun die erste Zivilkammer des Landgerichts befassen.

Und zwar ärgerte sich die Geschäftsführerin eines Lokals in der Kettengasse darüber, dass ein Nachbar immer wieder in die Kneipe hinein fotografiert und dabei nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Gäste abgelichtet hatte.

Zudem habe er auch Videos von Mitarbeitern und Kunden gedreht. Die Klägerin forderte daher, der Anwohner solle künftig diese Aktionen unterlassen. Der Nachbar beeinträchtige mit seinem Verhalten den Gaststättenbetrieb und verletze durch seine Aktionen das "Unternehmenspersönlichkeitsrecht".

Ob die Gaststätte überhaupt zulässig ist oder nicht, darüber stritten sich der Anwohner und die Pächterin offenbar schon seit Längerem, wie ein Landgerichtssprecher berichtete. Die Klage der Wirtin wies die Kammer aber ab. Für die Richter war es nicht ersichtlich, weshalb das reine Fotografieren in die Gaststätte über eine bloße Belästigung hinausgehen solle. Schon gar nicht sei dieses Verhalten geeignet, um den Kneipenbetrieb "in empfindlicher Weise zu beeinträchtigen".

Wenn sie von ihren Gästen gefragt worden sei, warum sie von einem Mann fotografiert werden, sei es der Wirtin stets gelungen, dieses Verhalten als "unwichtig" abzutun. In dem Urteil heißt es weiter: "Das nächtliche Ausgehen in der Altstadt kann es erfahrungsgemäß mit sich bringen, dass sich vereinzelte Personen innerhalb wie außerhalb der Gaststätten in mäßigem Ausmaß sozial inadäquat verhalten." Sprich: Manche Kneipengänger, aber auch einzelne Anwohner können sich einfach nicht benehmen, besonders, wenn sie viel Alkohol getrunken haben. All das werde aber "vom durchschnittlichen Gaststättenbesucher" in der Regel ohne größere Aufregung hingenommen und auch schnell wieder verdrängt.

Aktenzeichen: 3 O 397/17