So soll der Ringwall auf dem Heiligenberg ausgesehen haben. In der Discovery-Station können Besucher noch mehr Einblicke in eine vergangene Zeit bekommen. Visualisierung/Fotos: KMH/MESO Digital Interiors, Bechtel (2)

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Es hat etwas vom Traum vom Fliegen: Aus der Höhe geht der Blick weit über Täler und Berge bis hinaus in die Ebene. Die Landschaft erscheint seltsam bekannt. Jedoch sucht man vergeblich die gewohnte Stadt an den Ufern des Flusses, nur ein paar strohgedeckte Hütten sind im weiten Gelände verstreut. Am Schlossberg fehlt das Schloss, stattdessen thront auf den entwaldeten Bergkuppen gegenüber eine mächtige Verteidigungsanlage mit Ringmauern. Kein Zweifel: Der Flug ging in die Vergangenheit. Wir sind in der Epoche der Kelten angekommen. Die Anzeige der Zeitmaschine ist im Jahr 450 v. Chr. stehen geblieben.

Wie unsere Heimat vor vielen Jahrhunderten aussah, davon können sich die Besucher im Kurpfälzischen Museum Heidelberg ein lebhaftes Bild machen. In der Archäologischen Abteilung arbeiten vier Hochleistungscomputer der "Discovery Station" daran, vergangene Welten virtuell wieder auferstehen zu lassen und auf eine Reihe von Bildschirmen zu projizieren. Die Zeit der Kelten und die Zeit der Römer sind bereits "Wirklichkeit", andere Epochen sollen hinzukommen. In einem Fenster von zehn auf zehn Kilometer sind die historischen Siedlungslandschaften rekonstruiert. Der Blick des Betrachters geht noch weiter, bis hinüber zum Rhein und zu den Bergen der Haardt. Menschen sucht man in dem Szenario allerdings vergeblich. Die Landschaft zu bevölkern ist grundsätzlich möglich, würde aber einen erheblichen finanziellen Mehraufwand bedeuten.

Die keltischen Wohnhäuser auf dem Heiligenberg. Visualisierung/Fotos: KMH/MESO Digital Interiors, Bechtel

Ein keltischer Fürstensitz

Den Heiligenberg dominiert eine Verteidigungsanlage: gewaltige Mauern aus Bruchsteinen, die von Pfosten und Balken zusammengehaltenen werden. Das Bollwerk sollte die Großsiedlung der Kelten und den Herrschersitz vor Angreifern schützen. Am Fuß des Berges erstreckt sich eine offene Landschaft mit Feldern und Weiden. Der Neckar verzweigt sich, an seinen Armen gedeihen Feuchtgebiete und Auwälder. Ein aufgeschütteter Grabhügel zieht die Blicke auf sich. Hier liegt der Fürst vom Berg begraben. Übermannsgroß steht sein Standbild auf dem Hügel. Von der dargestellten Statue wurde bislang allerdings nur ein Fragment gefunden: die obere Hälfte des Kopfes mit einer Art Krone, die irgendwie an übergroße Ohren erinnert. Bei der Deutung des Fundes kam man ein Stück weiter, als im südhessischen Glauberg vor ein paar Jahrzehnten eine ganz ähnliche Skulptur ausgegraben wurde. Diese war glücklicherweise fast vollständig erhalten. So konnte man den Keltenfürsten vom Heiligenberg virtuell rekonstruieren – in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein weiteres Puzzleteil auftaucht. Den haubenartigen Kopfschmuck deuten die Archäologen als "Blattkrone"; das Vorbild für die Blätter könnte die Mistel geliefert haben, eine Pflanze, die bei den Kelten als heilig verehrt wurde. In den Asterix-Comics durfte sie als Zutat im Zaubertrank nicht fehlen.

Der Nordfriedhof an der Straße nach Ladenburg. Visualisierung/Fotos: KMH/MESO Digital Interiors, Bechtel

Die Römer bauten die erste Brücke

Mit einem Druck auf den roten Knopf werden Gigabyte von Daten aufgerufen, die Epoche wechselt. In einem Sprung geht es über sechs Jahrhunderte hinweg in das römische "Heidelberg", von dem keiner weiß, wie es hieß. Die Besiedelungen des Jahres 130 n. Chr. sind in einem Idealzustand rekonstruiert: Auf der Nordseite des Neckars existiert noch ein Militärkastell, und die Neuenheimer Zivilsiedlung, der "Nordvicus", hat schon ihre größte Ausdehnung erreicht. Rechts und links der heutigen Ladenburger Straße reihen sich die Häuser, zumeist Holzbauten mit roten Ziegeldächern. Die Straße nach Ladenburg verläuft durch das römische Gräberfeld; die "Straße ins Jenseits" ist gesäumt von Gedenksteinen an die Verstorbenen. Nach Süden führt eine imposante Steinbrücke über den Neckar. Dort rauchen – im heutigen Bergheim – die Brennöfen der Töpfereien. Von hier führen die Fernstraßen nach Straßburg und nach Speyer.

Das Exponat ist dank einer großzügigen Spende des Freundeskreises des Kurpfälzischen Museums unter Vorsitz von Manfred Lautenschläger entstanden. Entwickelt wurde es von Projektleiter Tobias Schöneweis in Zusammenarbeit mit dem Designstudio MESO Digital Interiors in Frankfurt. Unterstützung leistete das Vermessungsamt Heidelberg. Um weitere Epochen zu rekonstruieren, hofft das Museum auf Sponsoren und bietet Epochen-Patenschaften an. So könnte die unzerstörte Stadt Heidelberg am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges virtuell entstehen. Reizvoll wäre auch eine Reise in die Steinzeit. In der Landschaft des Homo heidelbergensis könnte der Zeitreisende Mammuts begegnen. Eines aber kann die Discovery Station nicht, was die "Zeitmaschine" aus H.G. Wells‘ verfilmtem Roman konnte: in die Zukunft fliegen.

Info: Kurpfälzisches Museum, Hauptstraße 97. Telefon: 06221 / 5834020. E-Mail: kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Montag geschlossen.