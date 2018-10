Von Katharina Kausche

Heidelberg. "Zu meinem nächsten Text kann ich einen Whiskey vom Bodensee empfehlen", verkündet Philipp Herold, hält die goldbraune Flasche vor sich, schaut wissend auf das Etikett und dann mit einem verschmitzten Grinsen ins Publikum. Zu jedem Slam ein anderer Whiskey - das ist Teil seiner Show. Eine Frau aus der ersten Reihe bekommt ein Gläschen und schon geht es los: Licht aus, Spot an, der "Kulturensohn" kommt nach Hause.

Für Philipp Herold ist es ein Heimspiel im doppelten Sinn, als er mit seinem Solo-Programm "Kulturensohn" im Kulturfenster auftritt. Der Slam-Poet kommt nicht nur aus Heidelberg, er slammte sich auf genau dieser Bühne auch das erste Mal in ein Finale der modernen Form des Dichtens. Zehn Jahre ist das mittlerweile her. "Auf den Herbst 2018 habe ich eigentlich hingearbeitet", lacht er. "Vor ein paar Wochen kam mein Buch ,Alles zu seiner Zeit’ heraus, jetzt das Soloprogramm und am Mittwoch gebe ich nach 14 Semestern meine Bachelor-Arbeit ab." Und obwohl er mehrere Hundert Mal als Moderator und Slam-Poet auf Bühnen stand, gibt er zu, dass er immer ein wenig Lampenfieber hat.

Nervös wirkt der 27-Jährige nicht, wenn er nur mit einem Headset und vier Barhockern hinter sich auf der kleinen Bühne steht. Ein Stand-Mikro, wie es bei Poetry-Slams sonst üblich ist, würde zu viel Platz wegnehmen, ein aufwendiges Bühnenbild nur ablenken. Slam-Texte sollen für sich stehen. Herolds Show ist aber mehr.

Er trägt seine Slams nicht nur rhythmisch vor, sondern spielt mit seinen Stimmlagen, gestikuliert, malt die Geschichten mit seinen Händen und seiner Mimik. Das Publikum kann Augen und Ohren nicht von ihm lassen. Mal sind die Texte lustig, mal tiefgründig, mal nimmt Herold die Zuhörer mit auf die Reise eines Gedankens, der nicht selten in Gesellschaftskritik endet.

Aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind direkt aus dem Alltag gegriffen. Gerade deshalb funktionieren die Slams. Der eine kann sich mit "Ordnung lass sein" identifizieren, und andere finden sich in "Das Mädchen aus dem Zug wieder". Und weil der Zuhörer nach so vielen tiefschürfenden Gedanken auch mal eine Pause braucht, lockert Herold die Stimmung immer wieder durch seine, wie er sie nennt, "dummen Tiergedichte" auf. "Es war einmal ein Reh, dem tat die Nase weh, denn es bekam ’nen Kuss, von ’nem Reisebus." Die kurzen, manchmal makaberen Reime haben es sogar auf illustrierte Postkarten geschafft.

Manch einer bezeichnet ein Heimspiel, wie Philipp Herold es im Kulturfenster hat, als einfach. Mit der Bekanntheit, ob nun lokal oder darüber hinaus, steigen allerdings auch die Erwartungen. Janina Gassert hatte Herold schon bei seinen Anfängen vor zehn Jahren live gesehen, sein Buch gelesen und entsprechend viel von seiner Solo-Show erwartet. "Das hat er auf jeden Fall übertroffen", sagt sie nach dem Auftritt. Und auch ihre Freunde sind begeistert. "Ich bin nicht so der Fan von lyrischen Texten, aber da war für jeden etwas dabei", resümiert Maurice Müller. "Wir haben alle einen anderen Slam-Text als Favorit."

Der größte Kritiker am Premierenabend ist der Künstler selbst. Auf die Publikumsfrage, ob er mit seiner Premiere zufrieden sei, ärgert er sich über einen kurzen Texthänger: "Also, das gibt schon ordentlich Punktabzug." Sofort kommt ein "Sei nicht so selbstkritisch!" aus dem Publikum zurück. Denn wenn die Zuhörer dem Wortspieler so an den Lippen hängen, die Texte zum Lachen und Nachdenken sind und der Applaus Minuten dauert, dann kann das nur ein gelungener Abend gewesen sein.