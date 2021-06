Heidelberg. (RNZ) 50.000 mal wurden seit dem 22. Januar Menschen vom Team des Kreisimpfzentrums (KIZ) im Gesellschaftshaus im Pfaffengrund gegen Corona geimpft. 44.000 Dosen wurden im KIZ verabreicht, 6000 von mobilen Impfteams in Pflegeheimen oder sozialen Einrichtungen.

Die 50.000. Impfung – und einen Blumenstrauß – erhielt am Samstag Morgane Poder. Für sie war es die Erstimpfung mit Biontech. "50.000 Impfungen sind eine stolze Zahl – und dennoch könnten die Beteiligten sogar noch mehr impfen, wenn wir mehr Impfstoff hätten", sagte OB Eckart Würzner, der sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement bedankte.

Ab diesem Dienstag bekommt man im KIZ nach der Zweitimpfung direkt den QR-Code für den digitalen Impfnachweis. Wer bereits in einem Impfzentrum geimpft wurde, bekommt den Code demnächst per Post vom Land. Wer beim Hausarzt geimpft wurde, bekommt das digitale Zertifikat seit Montag in Apotheken. Arztpraxen stellen die Zertifikate erst ab Mitte Juli aus. Das KIZ wird noch bis 15. August betrieben. Die Stadt geht davon aus, dass die Impfkampagne dann so weit ist, dass sie von Arztpraxen und anderen Akteuren im Gesundheitssystem fortgeführt werden kann.

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg bei 9,9. Zudem wurde ein Todesfall gemeldet: Die Zahl der mit oder an Corona-Verstorbenen seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 63.