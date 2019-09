Von Birgit Sommer

Heidelberg. Experten weltweit sagen, dass bis zu 70 Prozent der Todesfälle bei Krebserkrankungen vermeidbar wären, wenn man die richtige Vorsorge und Früherkennung betreiben würde. Prof. Michael Baumann, der Wissenschaftliche Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, gehört dazu. Aus der Frage, warum Deutschland bei der Krebsvorsorge so schlecht aufgestellt ist, erwuchs in den letzten zwei Jahren die Idee: Deutschland braucht ein Nationales Krebspräventionszentrum. Und es soll in Heidelberg stehen. Was genau dahinter steckt, wo das Zentrum hin soll - und wem es hilft: Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie viele Menschen erkranken jährlich an Krebs? In Deutschland sind es rund eine halbe Million. 220.000 sterben daran jedes Jahr.

Lassen sich Krebserkrankungen vermeiden? Wenn man komplett vernünftig leben und Impfungen gegen Gebärmutterhalskrebs (HPV) und Hepatitis wahrnehmen würde, wären 40 Prozent der Neuerkrankungen vermeidbar. Speziell zur Tumorentstehung nach Infektionen erwartet der DKFZ-Chef noch viele neue Erkenntnisse der Forscher.

Wie sieht Prävention aus? Neben einem gesunden Lebensstil (etwa: nicht Rauchen, kaum Alkohol, viel Bewegung) ist auch die Sekundärprävention wichtig - also die Früherkennung von Zellveränderungen, die mithilfe von Operationen geheilt werden können. Klassische Beispiele: Darmkrebs, Hautkrebs, beginnender Gebärmutterhalskrebs. Lebensstiländerungen bei Patienten unter Behandlung oder nach früheren Krebsbehandlungen gelten als Tertiärprävention.

Wie kann man die Gesunden - und die noch Gesunden - erreichen? "Wir brauchen eine Präventionsambulanz, wie es sie schon an wenigen Einrichtungen in den USA gibt", erklärt Baumann. "In Europa wären wir damit Pioniere." Die Aufgabe: Beratung über persönliche Risiken wie familiär gehäufte Erkrankungen an Brust-, Darm- und Prostatakrebs, Entwicklung von Tests, auch genetischen Tests, gemeinsame Forschung von Ärzten, Wissenschaftlern, Psychologen, Weitergabe der Erkenntnisse.

Warum wird das nicht schon längst umgesetzt? Unter anderem, weil man für Prävention einen langen Atem braucht. "Wenn man alle Risiken abstellt, dauert es in der Gesellschaft oft eine Generation, bis die Erfolge sichtbar werden", sagt Baumann. Aber auch: "Wissenschaftler benötigen Geld für ihre Forschung, von der auch ihre weitere Karriere abhängt; Geld für die Forschung gibt es vielleicht nur kurze Zeit, zudem kommen Wahlzyklen in der Politik dazwischen. Das alles behindert langfristig angelegte Präventionsforschung und deren Umsetzung." Und manchmal entscheiden sich die Menschen selbst dagegen. Während weltweit 250 Millionen Mädchen gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft sind - in nordischen Ländern etwa sind es 80 Prozent der Mädchen -, bleiben die Impfraten in Deutschland unbefriedigend. Wie das zu verbessern sei, müsse man in einem Präventionszentrum ebenfalls erforschen.

Wer plant und betreibt das Nationale Präventionszentrum in Heidelberg? Die Deutsche Krebshilfe finanziert mit 25 Millionen Euro das erforderliche Gebäude, das DKFZ bündelt darin seine umfangreiche Präventionsforschung. Vorbild ist das Heidelberger Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT): Mit dem Zusammenfügen von Forschung, Anwendung, besserer Organisation und Kommunikation mit Patienten habe man die Behandlungsergebnisse bei Tumoren um zehn Prozent verbessert, sagt Baumann.

Was finden die Bürger im Zentrum vor? Für Rat suchende Bürger wird ein Informationszentrum eingerichtet. Eine Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Betriebsärzten ist geplant. "Wir werden eine Datenbank über alles weltweit vorhandene Wissen für Forscher und Laien anlegen", stellt der DKFZ-Chef in Aussicht, "Nutzer sollen uns ihre Erfahrungen und, wenn möglich, auch eigene Daten zur Verfügung stellen, damit es eine lernende Datenbank wird." Eine personalisierte App könnte letztlich jeden Interessierten informieren, seine Termine organisieren und so die Vorsorge erleichtern. Die Digitalisierung sei wichtig, unterstreicht Baumann: "Bei einer Zielgruppe von 85 Millionen Bürgern in Deutschland können personalisierte Präventionsmaßnahmen durch Digitalisierung ausschlaggebend sein, da Ärzte und andere Profis des Gesundheitswesens eine individuelle Beratung in diesem Umfang kaum leisten können."

Wie wird der Betrieb des Zentrums finanziert? Baumann nennt Mittel aus der DKFZ-Forschung, Drittmittel, Zuschüsse durch die Deutsche Krebshilfe. Und: "Wir hoffen sehr auf weitere Programme von Politik und privaten Förderern." Um die Krebsprävention zu verbessern, könne der jährliche Betrag gar nicht hoch genug sein, findet er.

Wann ist der Start geplant? "Wir haben schon angefangen mit regelmäßigen Expertentreffen. Sie arbeiten Konzepte aus und legen fest, welche Funktionen das Gebäude abbilden muss", sagt Baumann. Stellen für Experten für die Digitalisierungsprogramme würden jetzt ausgeschrieben. Vielleicht schon in zwei Jahren könnten die Ambulanz "auf kleiner Flamme" beginnen und die Baumaßnahmen starten.

Wo soll das Zentrum stehen? In unmittelbarer Umgebung des DKFZ. Verschiedene Optionen werden geprüft.

Warum noch ein Gebäude im verkehrsgeplagten Neuenheimer Feld? "Das unmittelbare Zusammenspiel von DKFZ und Zentrum ist funktionell wichtig. Die Labors haben wir ja zum Teil schon, und es geht manchmal um flüchtige Stoffe, die schnell aus dem Blut verschwinden. Das verträgt keinen langen Transport", erklärt Baumann. Der Campus sei Heidelbergs ganz großer Standortvorteil, weltweit könne dies nur noch Cambridge vorweisen. Wenn das neue Zentrum keinen Anschluss an das DKFZ habe, so fürchtet Baumann, könnte der Standort Heidelberg infrage gestellt werden. Etwa zugunsten Berlins.