Von Luis Trunk de Flores

Heidelberg. "Ist das ernst oder machen die Theater?" Diese Frage stellt sich die irritierte Yoana Asenova aus Bulgarien und versucht zu begreifen, was sie da eigentlich gerade mit ihrer Freundin erlebt.

Verwundert und amüsiert beobachten sie am Mittwochabend in der Altstadt-Kneipe "Karl" den politischen Aschermittwoch der Partei "Die Partei". Martin Sonneborn, der ehemalige Chefredakteur des Satire-Magazins "Titanic", hatte diese 2004 als satirischen Gegensatz zu den etablierten Parteien gegründet. 2014 gelang es ihm sogar, ins Europa-Parlament einzuziehen. Der Heidelberger Kreisvorsitzende Björn Leuzinger will an diesen Erfolg anknüpfen und rechnet fest mit einem Erfolg bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai: "Wir gehen von 100 Prozent plus X aus!"

Mithilfe zweier Castings und der Unterstützung aus dem Umfeld der aktiven Parteimitglieder ist es dem Team um Leuzinger dieses Mal doch tatsächlich gelungen, eine vollständige Liste mit 48 Kandidaten aufzustellen. Auf ihr tauchen auch mehrere Personen mit dem Familiennamen des Kreisvorsitzenden auf. Die Partei will die Wähler mit Forderungen nach einem "Spaßbad auf der Thingstätte", aber auch mit der Idee, das Schloss zum "Dom zu Heidelberg" umzubauen, gewinnen. Eine umweltpolitische Antwort auf Donald Trumps "America first" haben die Partei-Politiker ebenfalls im Ärmel: "Heidelberg Förster".

Bereits 2018 organisierte "Die Partei" unter dem Motto "Trinker fragen - Politiker antworten" einen politischen Aschermittwoch. Damals hieß es auch, dass man "jeden Schwachkopf aufnehmen" würde. Und tatsächlich: Ein Bewerber tauchte zum ersten Casting im "Karl" auf - und wurde direkt aufgenommen: Es ist Daniel Wagner, ein gebürtiger Basler mit fränkischen Wurzeln, der seinen Wert genau kennt: "Ich bin ein Schweizer Franke oder 0,87 Euro."

Der erfolgreiche Poetry Slammer, der auch Workshops an Schulen für kreatives Schreiben gibt, schafft es in seiner Aschermittwochs-Rede mühelos, das Publikum zu verwirren, zu überraschen und zum Lachen zu bringen. Der Student fordert: "Ein nahtloser Übergang zwischen BAföG und Rente muss möglich sein." Sozialpolitik stellt er sich so vor: Die Jugend müsse zum Bierkonsum angeregt werden, damit die flaschensammelnden Rentner mehr zum Leben hätten. Auch Außenpolitik kann Wagner: Er fordert den sofortigen Austritt Großbritanniens aus der Welt. Der Partei-Shootingstar redet sich in abenteuerlichem Tempo in Rage. Noch so eine Idee von ihm: Altbau ist "in", also sollten doch alle Neubauten einfach abgerissen und kurzerhand durch Erstere ersetzt werden.

Der nicht ganz gefüllte Raum ist in ein schummriges Licht gehüllt, die Stimmung ist ausgelassen. Es wird viel Bier getrunken, was bei der Rezeption der "politischen Reden" sicher nicht schadet. Wenn ihnen nichts mehr einfällt, dreschen die Partei-Politiker eben ihre mal mehr, mal weniger witzigen Slogans. Mitunter entsteht der Eindruck, man sehe einer Schülergruppe zu, die sich in Satire übt. Nur der Vorsitzende Leuzinger lässt keine Spur von Unsicherheit erkennen.

Satire ist eine Gratwanderung. Deutlich wird das, als ein Kneipengast dann doch noch einmal ganz genau wissen möchte, was der Heidelberger Kreisverband der Partei eigentlich will: Nur blödeln oder doch auch Politik machen? Und da fällt doch glatt für einen kurzen Augenblick die ironische Fassade: Jakob Herpich, stellvertretender Vorsitzender, sagt: "Wir sind Idealisten mit ernsthaften Anliegen. Wir wählen eben einen anderen Weg und wollen die Missstände mit Humor aufzeigen". Dann ergreift Leuzinger wieder das Wort - und beendet das kleine ernste Intermezzo mit dem Hinweis: "Die Partei ist sehr gut." Wieder so ein Slogan.