Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mit dem klaren Ziel, stärkste Fraktion im Stadtparlament zu werden, haben die Grünen in Heidelberg die Kandidatenliste für die Kommunalwahl 2019 bestimmt. Momentan stellen die Grünen, wie auch die CDU, zehn von 48 Räten - aber rein stimmenmäßig lagen sie mit 19,7 Prozent leicht hinter der CDU (20,8 Prozent). Am Samstag trafen sich rund 70 Mitglieder im Kirchheimer Bürgerhaus, um ihre Liste aufzustellen. Die Sitzung verlief sachlich, ohne Aufreger. Früh stand fest, wer die Partei in den Wahlkampf führen wird: Spitzenkandidatin ist Luitgard Nipp-Stolzenburg. "Ich habe Zeit und Lust, ich kann das!", bedankte sie sich nach ihrer Wahl für eine breite Unterstützung.

Bei drei Enthaltungen stimmten 70 Mitglieder für die 68-jährige Historikerin und frühere Leiterin der Volkshochschule. Das ehemalige Vorstandsmitglied der Grünen im Kreisverband sitzt seit Sommer 2017 als Nachrückerin im Gemeinderat. Schwerpunkte ihrer Arbeit sieht sie im Engagement für mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt und in umweltrelevanten Projekten. Grüne Politik müsse zeigen, dass ökologisches und effizientes Bauen möglich sei, forderte sie. "Wir beweisen, dass das geht."

Hintergrund Die Kandidaten-Liste 1. Luitgard Nipp-Stolzenburg (68), Weststadt, VHS-Leiterin a.D. 2. Felix Grädler (34), Bahnstadt, Geschäftsführer 3. Marilena Geugjes (27), Weststadt, wissenschaftliche Mitarbeiterin 4. Sahin Karaaslan (39), Ziegelhausen, Unternehmer 5. Kathrin Rabus (39), Altstadt, Kulturmanagerin 6. Christoph Rothfuß (50), Altstadt, Verkehrsplaner 7. Anja Gernand (33), Neuenheim, Lehrerin 8. Manuel Steinbrenner (34), Altstadt, Architekt 9. Rahel Amler (22), Altstadt, Studentin 10. Nicolá Lutzmann (43), Neuenheim, Fachbereichsleiter Ak. f. Ältere 11. Ursula Röper (62), Südstadt, Biologin 12. Frank Wetzel (59), Handschuhsheim, Gärtner 13. Dorothea Kaufmann (41), Handschuhsheim, Biologin/Dozentin 14. Julian Sanwald (23), Neuenheim, Krankenpfleger-Auszubildender 15. Anita Schwitzer (54), Bergheim, Sozialwissenschaftlerin 16. Matthias Stolzenburg (35), Kirchheim, Jurist 17. Petra Fetzer (51), Geschäftsleitung Akademie an der PH Heidelberg 18. Felix Berschin (48), Bahnstadt, Nahverkehrsberater 19. Cornelia Wiethaler (54), Wieblingen, Politologin 20. Philipp Kober (49), Neuenheim, Jurist 21. Christina Kreckel-Arslan (40), Wieblingen, Rechtsanwältin 22. Florian Kollmann (38), Handschuhsheim, Abgeordneten-Büroleiter 23. Nora Schönberger (39), Bergheim, Büroleiterin 24. Helge Pönnighaus (34), Pfaffengrund, Diplomtheologe 25. Ulrike Jessberger (75), Boxberg, Apothekerin 26. Jaro Vysocansky (64), Emmertsgrund, Arzt 27. Paula Zschoche (25), Kirchheim, Juristin 28. Raoul Haschke (34), Pfaffengrund, Innovation-Manager 29. Ulrike Hacker (46), Altstadt, Kulturmanagerin 30. Fabian Schlaich (30), Bahnstadt, Arzt 31. Friederike Greeb (34), Bergheim, Fraktionsgeschäftsführerin 32. Julian Dietzschold (20), Rohrbach, Student 33. Lisa Ringena (27), Neuenheim, wissenschaftliche Mitarbeiterin 34. Franz Bartholomé (70), Altstadt, Lehrer a.D. 35. Annegret Fabricius (82), Pfaffengrund, Lehrerin a.D. 36. Dieter Köhler (49), Weststadt, Software-Entwickler 37. Lara Schmelzeisen (29), Schlierbach, Beraterin 38. Rainer Werner (58), Handschuhsheim, Technischer Lehrer 39. Ingrid Rupp (38), Bergheim, Leiterin Dietmar-Hopp-Stiftung 40. Klaus Fanz (66), Ziegelhausen, Realschuldirektor a.D. 41. Petra Kreutz (45), Pfaffengrund, Verwaltungsangestellte 42. Bülent Teztiker (46), Rohrbach, DJ 43. Barbara Greven-Aschoff (74), Emmertsgrund, Rentnerin 44. Christian Weiss (51), Südstadt, Kulturmanager 45. Dorothea Paschen (79), Rohrbach, Schauspielerin und Regisseurin 46. Daniel Hager-Mann (49), Rohrbach, Referatsleiter 47. Monika Gonser (44), Neuenheim, wissenschaftliche Mitarbeiterin 48. Derek Cofie-Nunoo (53), Kirchheim, Gerontologe

Auf Platz 2 der Liste setzten die Grünen Felix Grädler, Geschäftsführer der Halle 02. "Kultur schafft Stadt" ist ein Thema bei ihm, moderne Mobilität und Digitalisierung gehören dazu. Die wortgewandte 27-jährige Marilena Geugjes, Doktorandin an der Uni Heidelberg, errang den ebenfalls sicheren Listenplatz 3. "Ich bin zwar Wissenschaftlerin, sitze aber nicht im Elfenbeinturm", sagte sie. Die Halbdänin ist politischer Nachwuchs aus dem Kreisverband Neckar-Bergstraße mit eigenem Fan-Club junger Grüner am Tisch, ließ aber manch Ältere im Saal angesichts ihrer eiligen Ansagen etwas verdutzt zurück.

Die Reihenfolge der 49 Kandidaten (inklusive Ersatzkandidat) war vorab vom Kreisvorstand erarbeitet worden. "Sie ist aber nicht in Stein gemeißelt", hatte Bürgermeister Wolfgang Erichson als Wahlleiter zu Beginn betont. Die ersten 18 Kandidaten wurden einzeln gewählt, über die anderen wurde blockweise abgestimmt. Für jeden Kandidaten gab es fünf Minuten Redezeit und noch einmal zwei Minuten, falls Nachfragen kommen sollten. "Ich wünsche uns allen also viel Geduld", gab Erichson mit auf den Marathon-Weg in die Wahlkabinen. In die Schlange davor reihten sich regelmäßig auch Theresia Bauer, Wissenschaftsministerin des Landes, und die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner ein.

Mit Unternehmer Sahin Karaaslan auf Platz 4 und Bülent Teztiker (Platz 42) - besser bekannt als DJ Boulevard Bou - unterstützen zwei neue Gesichter die grüne Liste. Aber auch Altbekannte wurden gesichtet: Derek Cofie-Nunoo zum Beispiel auf Listenplatz 48. "Ich freue mich sehr, immer irgendwie dabei zu sein", sagte er. "Es ist doch klasse, dass sich bei den Grünen erfahrene und neue Leute ergänzen." Für Stadträtin Kathrin Rabus etwa schien es ein Kinderspiel, die Mitglieder erneut für ihre Person als Kandidatin zu begeistern (Listenplatz 5), die 33-jährige Berufsschullehrerin Anja Gernand musste sich in einer Kampfabstimmung gegen die 22-jährige Studentin Rahel Amler für Platz 7 erst durchsetzen.

Man habe sich bei der Aufstellung der Liste tatsächlich Mühe gegeben, Vertreter aus allen Heidelberger Stadtteilen zu finden, heißt es vonseiten des Kreisvorstandes. Auch was die Zusammensetzung hinsichtlich der Berufs- oder Altersgruppen angehe, sei es gelungen, einen breiten Querschnitt aus der Bevölkerung zu finden. Die Kandidaten kommen aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medizin, sind Auszubildende, Studierende und Pensionierte, arbeiten in Gartenbaubetrieben, Kanzleien und Schulen sowie als Architekt oder Verkehrsplaner. Die Grünen setzen auch bei Listenwahlen das Frauenstatut um, um den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen. Jeder zweite Platz ist Frauen vorbehalten, es gilt das "Reißverschlussverfahren."

Mit dem Ergebnis der Wahlen zeigte sich Kreisvorsitzender Florian Kollmann zufrieden. "Wir gehen mit einer starken, überzeugenden und vielfältigen Liste in den Kommunalwahlkampf." Das grüne Programm für die Kommunalwahl 2019 wird auf der Mitgliederversammlung am 19. Februar 2019 verabschiedet.