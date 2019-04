Heidelberg. (hö) Die Heidelberger Alternative für Deutschland (AfD) geht mit großen Zielen in den Kommunalwahlkampf: Man möchte eine Fraktion werden, also mindestens vier Sitze erringen - was einer Verdoppelung der bisherigen Stärke gleichkäme -, zumindest formuliert das Stadtrat Matthias Niebel, der als Spitzenkandidat den Wahlkampf seiner Partei anführt.

Und AfD-Sprecher Malte Kaufmann gibt als Schwerpunkt der momentanen Arbeit aus: "Ziel der AfD im bevorstehenden Wahlkampf ist die weitere Verankerung unserer Partei auf kommunaler Ebene." Seit 2009 ist die AfD im Gemeinderat vertreten, auch für die anstehende Wahl stellte sie 48 Kandidaten in einer nicht-öffentlichen Versammlung auf. Nicht mehr dabei ist die bisherige zweite Stadträtin der Partei, Anja Markmann, deren Verhältnis zu Niebel als zerrüttet gilt.

Hintergrund 1. Matthias Niebel, 59, Neuenheim, Stadtrat 2.Sven Geschinski, 49, Kirchheim, Landtagsreferent 3.Timethy Bartesch, 36, Rohrbach, Diplomphysiker 4. Alice Blanck, 67, Altstadt, Redakteurin i. R. 5.Katja Kornmacher, 50, Rohrbach, Journal-Produktionsmanagerin 6.Hans-Jürgen Schmitt, 72, Ziegel- hausen, Vertriebsmanager i. R. 7.Dr. Ulrich Kriehn, 62, [+] Lesen Sie mehr 1. Matthias Niebel, 59, Neuenheim, Stadtrat 2.Sven Geschinski, 49, Kirchheim, Landtagsreferent 3.Timethy Bartesch, 36, Rohrbach, Diplomphysiker 4. Alice Blanck, 67, Altstadt, Redakteurin i. R. 5.Katja Kornmacher, 50, Rohrbach, Journal-Produktionsmanagerin 6.Hans-Jürgen Schmitt, 72, Ziegel- hausen, Vertriebsmanager i. R. 7.Dr. Ulrich Kriehn, 62, Boxberg, Lehrbeauftragter 8.Volker Kunze, 65, Pfaffengrund, PR-Redakteur 9.Birgit Fleischmann, 57, Rohrbach, Angestellte 10. Jan Michael Kröhl, 40, Weststadt, Dipl.-Wirtschaftsingenieur 11.Martin Jacob, 64, Schlierbach, Wirtschaftsjurist 12.Dr. Jens Zeller, 75, Emmertsgrund, Arzt i. R. 13.Dr. Klaus Blanck, 76, Altstadt, Dipl.-Chemiker i. R. 14.Albert Maul, 49, Neuenheim, Entwicklungsingenieur 15.Arniko Meinhold, 23, Ziegelhausen, Student 16.Dr. Manfred Hanke, 86, Neuenheim, Arzt 17.Stefan Holzmann, 41, Kirchheim, Software-Ingenieur 18.Ilona Schmittova, 71, Ziegelhausen, Rentnerin 19.Jens Riedel, 54, Rohrbach, IT-Systemberater 20.Florian Epple, 32, Bergheim, Student 21.Siegfried Rakow, 75, Pfaffengrund, Berufskraftfahrer 22.Willi Wabel, 77, Schlierbach, Diplom-Kaufmann i. R. 23.Maximilian Wolf, 27, Altstadt, Student 24.Dieter Bowe-Karamann, 52, Rohrbach, Arzt a. D. 25.Karl-Heinz Adam, 68, Pfaffengrund, Rentner 26.Wilfried Kühn, 79, Pfaffengrund, Rentner 27.Jochen Reichelt, 68, Pfaffengrund, Rentner 28.Dr. Cornelia Degeratu, 82, Boxberg, Ärztin i. R. 29.Simone Kammerer, 58, Rohrbach, Sekretärin 30.Birgit Barthelemy, 67, Pfaffengrund, Rentnerin 31.Ferdinand Fabian, 34, Bergheim, Student 32.Fritz Klaus, 69, Ziegelhausen, Rentner 33.Annelies Kube, 65, Pfaffengrund, Rentnerin 34.Angelika Woldrich, 63, Rohrbach, Friseurin 35.Michael Woldrich, 60, Rohrbach, Kfz-Mechaniker 36.Heidelore Rakow, 73, Pfaffengrund, Rentnerin 37.Kai Gunther Lehmann, 63, Ziegelhausen, Rentner 38.Hermann Luyken Bustillos, 60, Handschuhsheim, Ingenieur 39.Heidemarie Reichelt, 67, Pfaffengrund, Rentnerin 40.Bernd Wolf, 61, Wieblingen, Erzieher 41.Dieter Glaser, 78, Emmertsgrund, Systemanalytiker i.R. 42.Liane Wolf, 61, Wieblingen, Steuerberaterin 43.Helmut Fleischmann, 54, Rohrbach, Unternehmer 44.Helga Striehl, 81, Ziegelhausen, Rentnerin 45.Claudia Gregor, 27, Emmertsgrund, Angestellte 46.Elisabeth Fröhlich, 76, Emmertsgrund, Angestellte 47.Dimitri Pistogov, 41, Emmertsgrund, Angestellter 48.Artur Leibham, 47, Rohrbach, Angestellter

Sven Geschinski, Nummer zwei der Kandidatenliste und seit 2014 AfD-Bezirksbeirat in Kirchheim, sieht in der weiteren Stärkung seiner Partei eine Stärkung des bürgerlichen Lagers insgesamt, zu der sich die Partei zählt: "Gerade in der Kommunalpolitik kommt es nicht darauf an, das Rad neu zu erfinden. Es kommt aber sehr wohl darauf an, pragmatische und ideologiefreie Lösungen für die Bürger durchzusetzen", so Geschinski, der im Hauptberuf Büroleiter des AfD-Landtagsabgeordneten Rainer Balzer ist.

Timethy Bartesch, der Diplom-Physiker auf Platz drei der Kandidatenliste, hat sich besonders mit der Verkehrssituation rund ums Neuenheimer Feld beschäftigt. "Links-grüne Verhinderungspolitik in Sachen Fünfter Neckarquerung ist hauptverantwortlich für das werktägliche Verkehrschaos im Klinikumring nördlich des Neckars", meint der Naturwissenschaftler. Die AfD werde sich im Gemeinderat auch weiterhin klar für den Bau der Fünften Neckarquerung einsetzen. "Verkehrspolitik braucht langfristigen Weitblick, sonst setzen Sachzwänge alsbald schlechte Verlegenheitslösungen durch", so Bartesch.

Im Bereich Wohnen setzt die AfD in ihrem Kommunalwahlprogramm auf die Senkung der Grundsteuer und auf das Instrument der Erbpacht, um Mieter und Käufer selbst genutzten Wohneigentums finanziell zu entlasten. Wo rechtlich möglich, sollen in Heidelberg bereits ansässige Familien Vorrang vor Auswärtigen haben.

Alice Blanck (Listenplatz 4), ist die Windindustrie ein Dorn im Auge: "Hier in Heidelberg will ich diese Vogelschredder auf keinen Fall in unserem schönen Wald haben". Als Kirchheimer kritisiert Bezirksbeirat Geschinski, dass das Ankunftszentrum länger in Patrick Henry Village bleiben könnte: "Ein notwendigerweise eingezäunter Fremdkörper wie ein Ankunftszentrum behindert massiv die Entwicklung dieses Wohngebiets, das auf Jahrzehnte die letzte große Erweiterung der Stadt Heidelberg sein wird." Die Fläche der ehemaligen US-Militärsiedlung müsse in Gänze für eine Neuplanung (und teilweise Neubebauung) freigehalten werden.

In Sachen "innere Sicherheit" setzt die Partei auf die Kameraüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten, weil Bund und Land, so die AfD, die Präsenz von Beamten reduziert hätten.