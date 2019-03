Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es war eine Wende mit Ansage: Bereits beim Jahresinterview sprach Oberbürgermeister Eckart Würzner im Dezember davon, dass man anerkennen müsse, dass es im Alten Kohlhof jetzt eine Gastronomie gibt. Was damals wie ein Alleingang Würzners aussah, basierte in Wirklichkeit auf einem Schreiben der Vierten Zivilkammer des Landgerichts: Darin wurden beide Parteien aufgefordert, sich zu einigen - da es ja mittlerweile nachweislich ein Restaurant im Kohlhof gäbe.

Insofern verwundert dann doch die Aussage eines Stadtsprechers, den die RNZ gebeten hatte, auf den neuerlichen Paukenschlag des Landgerichts zu reagieren: "Wir sind überrascht von der Position, die das Gericht bei der Verhandlung vertreten hat. Das ist eine komplette Neubewertung gegenüber der bisherigen Linie. Die Stadt hat ihr Rückkaufsrecht bereits im Januar 2017 geltend gemacht. Zu diesem Zeitpunkt gab es nach unserer Überzeugung keinen Restaurantbetrieb, obwohl die Eigentümer durch einen Grundbucheintrag dazu verpflichtet gewesen wären. Das ist nach unserem Rechtsverständnis entscheidend. Bisher war das Gericht dieser Rechtsauffassung der Stadt gefolgt."

Tatsächlich hat das Gericht aber schon einige inhaltliche Pirouetten gedreht: Beim Prozessauftakt im Dezember 2017 deutete das Gericht an, dass die Stadt schlechte Karten habe, den Alten Kohlhof zurückzukaufen.

Hintergrund Kaufvertrag und Grundbucheintrag 1997 kaufte die Familie Stier das Anwesen Kohlhof 5 der Stadt ab. Im Vertrag stand: "Der Käufer verpflichtet sich zum Betrieb der Gaststätte mit Hotelbetrieb unter den Namen ,Alter Kohlhof'." Zudem wurde festgelegt, dass "die Stadt zum Wiederkauf des Grundstücks (...) berechtigt" ist, sofern der Käufer die Verpflichtung nicht erfüllt. Die Pflicht zum Gaststätten-Betrieb wurde damals auch als "persönliche Dienstbarkeit" im Grundbuch eingetragen - und auf eine Dauer von 25 Jahren festgelegt. Jedoch lässt die Formulierung Interpretationsspielraum: Es heißt, das Grundstück dürfe "allenfalls zum Betrieb einer Gaststätte" samt Hotel und Wirtewohnung sowie Weingut genutzt werden. Auch das Wiederkaufsrecht ist im Grundbuch vermerkt. Ob die Verpflichtung aus dem Kaufvertrag auf die Hofbauers überging, als diese das Grundstück 2015 den Stiers abkauften, ist strittig. Zumindest die "persönliche Dienstbarkeit" ging jedoch nach Ansicht des Landgerichts auf die neuen Eigentümer über: Sie hätten die klare Verpflichtung, ein Lokal (gleich welcher Art) zu betreiben. (rie)

Bei der zweiten Verhandlung vier Monate später, im März 2018, ließ es doch Sympathien für die Darstellung der Stadt erkennen, wonach die Besitzerfamilie Hofbauer gegen den Geist des Grundbucheintrags verstoßen habe (siehe Kasten rechts) - zumal da auch als Zeugen direkte Nachbarn angehört wurden, die übereinstimmend aussagten, es sei für sie kein regelmäßiger Gaststättenbetrieb erkennbar gewesen.

Und die drei Richter regten an, sich gütlich über die Höhe des Rückkaufpreises zu einigen. Es geht hier um eine Summe von rund zwei Millionen Euro. Am heutigen Mittwoch schlug das Pendel wieder zugunsten der Besitzerfamilie Hofbauers aus. Das waren alles keine Urteile, es handelte sich eher um "vorläufige Einschätzungen", also um Fingerzeige.

Hintergrund Frechheit siegt Ein Kommentar von Micha Hörnle zum Kohlhof-Prozess Das Landgericht hat tatsächlich geschafft, was keiner für möglich gehalten hätte: Es macht Unrecht zu Recht, die jetzigen Besitzer dürfen aller Voraussicht den Alten Kohlhof behalten. Dass sie fast drei Jahre die Stadtverwaltung, die Öffentlichkeit und übrigens auch das Gericht zum Narren hielten - geschenkt, meint das Gericht. Dass dieselben Richter noch vor einem Jahr empfahlen, wegen erwiesener Nichterfüllung des Grundbucheintrags (es war damals kein Restaurantbetrieb nachzuweisen), den Rückkauf seitens der Stadt einzuleiten - Geschwätz von gestern. Dass die Besitzer erst als Reaktion auf diese Niederlage so etwas wie einen gastronomischen Betrieb etablierten - völlig egal. Dass sie zumindest nicht wasserdicht ihre Investitionen seit dem Kauf 2015 nachweisen konnten und dafür getadelt wurden - Kavaliersdelikt. Für das Gericht allein entscheidend ist, was es jetzt gerade im Kohlhof gibt: ein von außen kaum kenntliches "Lokal" mit ganz eigenen Spielregeln: extrem exklusiv, extrem klein, mit einem einzigen Menü und mit festen Essenszeiten (um 19 Uhr muss man da sein) an vier Abenden in der Woche. Das erinnert doch sehr daran, was der Betreiber des Lokals bei der Verhandlung vor einem Jahr sagte, dass man im "Oben" nicht jeden Gast wolle. Das Schlimme ist: Frechheit siegt. Und zwar vor allem deswegen, weil das Gericht die leidige Angelegenheit vom Tisch haben will. Dass darunter das Rechtsempfinden einer ganzen Stadt und ihrer Bürger leidet - wurscht!

Der Streit nahm seinen Anfang, als 2015 die Hofbauers das Anwesen gekauft hatten. Nach Ansicht der Stadt setzten sie sich über die grundbuchliche Verpflichtung, hier ein Lokal zu betreiben, hinweg. Deswegen beschloss der Gemeinderat im Januar 2017, auf den Rückkauf der Immobilie zu klagen.

Die Hofbauers bestritten die rechtliche Bindung des Grundbucheintrags, erklärten aber bereits im Dezember 2016 - wohl wegen des drohenden Verfahrens - doch ein Restaurant einrichten zu wollen. Als offiziellen Eröffnungstermin geben sie den 15. Januar 2017 an - der Tag, an dem die Stadt ihre letzte Frist für ein Lokal gesetzt hatte.

Wann es tatsächlich ein halbwegs öffentliches Lokal namens "Oben" gibt, ist schwer zu beurteilen, jedenfalls verstärkten sich die Aktivitäten nach dem Landgerichtsbeschluss vom April 2018, als für die Besitzer juristisch die Luft dünn wurde. Nach langen Streitereien mit der Stadt wurde erst am 1. Juni 2018 eine Konzession, also das Recht zum Alkoholausschank, erteilt. Im Herbst folgten dann die ersten Erwähnungen in Restaurantführern.